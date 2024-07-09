 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وهم المثالية": كيف يؤثر مشاهير السوشال ميديا في حياة المراهقين؟

"وهم المثالية": كيف يؤثر مشاهير السوشال ميديا في حياة المراهقين؟
"وهم المثالية": كيف يؤثر مشاهير السوشال ميديا في حياة المراهقين؟
عمان- واجه علي عبد الرحمن (17 عاما) تحديا كبيرا، حينما انصاع وراء ما يشاهده عبر منصات السوشال ميديا، وقرر أن يجرب بعضا مما يفعله الآخرون. لاحظ أن العديد من اليافعين ممن هم في عمره يأخذون سيارات ذويهم ويقودونها بسرعة مفرطة، بينما يلتقطون مقاطع فيديو "ريلز" لأغاني "تريند" وينشرونها على حساباتهم على مواقع التواصل، سعيا وراء الشهرة وحصد المتابعين.اضافة اعلان
لم يدرك المخاطر التي قد تلحق به عندما قرر تقليدهم من دون علم والديه. وفي أحد الأيام، قام بقيادة سيارة عائلته، فقد السيطرة واصطدم برصيف شارعهم، مما أحدث ضرراً كبيراً للسيارة وتسبب بمخالفة مرورية وخلافات لم تنته حتى الآن مع والديه. ذلك الموقف جعله يدرك خطورة تقليد الآخرين من دون تفكير أو وعي بالعواقب.
يعترف أنه كان مولعا بمشاهير الإنترنت الذين يروجون لحياة التمرد وعدم الامتثال للقانون. لكن تأثره كان من مقاطع الفيديو التي كان ينشرها هؤلاء المشاهير، وأن ما يفعله هو وسيلة جيدة للتعبير عن الذات واكتساب الشهرة.
في خضم ما ينشر من حياة البذخ والترف للمشاهير، وقعت سارة (16 عاما) ضحية لتأثير سلبي عميق لهذه الظاهرة ممن ينشرون حياة الرفاهية والتباهي بالثروة، وكانت تتمنى أن تعيش نمط الحياة ذاته وترتدي الملابس الفاخرة وتمتلك الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي يمتلكها هؤلاء المشاهير.
سرعان ما تحولت رغبة سارة في تقليد حياة المشاهير إلى هاجس لا يفارقها، وشعرت بضغط كبير لتحقيق هذه الحياة التي تشاهدها. بدأت باستخدام بطاقات ائتمان والديها من دون علمهما، لشراء حاجيات تتباهى بها أمام الآخرين، مما أدى إلى نشوب خلافات حادة بينها وبين والديها لتشعر بالذنب والندم على ما فعلته وعلى أزمة الثقة التي تسببت بها مع عائلتها.
في العصر الرقمي، باتت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياة العديد من الناس، خاصة فئة المراهقين الذين يقضون ساعات طويلة يتابعون محتوى ينشره المشاهير على هذه المنصات، هذا الأمر يعرضهم بشكل كبير لتأثيرات سلبية وتقليد سلوكيات خاطئة وغير مقبولة تنعكس على تصرفاتهم مع العائلة والمحيط.
يدعو مختصون لأهمية توعية المراهقين بخطورة التأثر السلبي لمشاهير "السوشال ميديا"، خصوصا بسلوكيات غير مسؤولة والتشجيع على الاقتداء بنماذج إيجابية تطور مهاراتهم وتلهمهم نحو تحقيق النجاح حاضرا ومستقبلا.
ويلعب الآباء دورا أساسيا في توجيه المراهقين والتحدث معهم عن التأثيرات الخطرة من اعتبار المشاهير أشبه بالمثل الأعلى والقدوة، والعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ببناء الذات وتطويرها، بعيدا عن التقليد الذي يغير من نمط حياتهم.
وتعد ظاهرة التقليد سلوكاً شائعاً بين المراهقين، وعندما يتعلق الأمر بشخصيات مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يزداد التأثير، حسب رأي خبراء علم النفس؛ حيث تدفع جاذبية المشاهير وقدرتهم على التأثير على عقول المراهقين، إلى تقليد تصرفاتهم بشكل غير واع.
تعترف لينا (16 عاماً) بتأثرها بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقضي ساعات طويلة يومياً في تصفح حساباتهم، ومشاهدة صور وفيديوهات عن تفاصيل حياتهم كافة، ذلك الأمر أشعرها في وقت من الأوقات أنها لا تعيش الحياة التي تستحقها، وأنها تتمنى أن تعيش جزءا من حياة من تتابعهم.
لكنها مع الوقت أدركت أن تلك الحياة التي تشاهدها عبر المنصات قد تكون "زائفة" في جزء كبير منها، وهدفها حصد الإعجابات من المتابعين، وأن تأثرها الزائد والمقارنة لم تكن في مكانها، فقد حظيت بعائلة مثالية، وعليها أن تكون ممتنة لذلك.
تؤكد المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني، أن هذه القصص تعكس بوضوح التأثير السلبي الذي يتسبب به مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين؛ حيث يتعرضون لضغوطات كبيرة تدفعهم إلى تقليد سلوكيات غير مسؤولة، سعيا وراء تحقيق حياة لا تشبه حياتهم.
لذا من الضرورة توعية المراهقين بمخاطر هذا التأثير السلبي، ودعمهم من قبل الأسرة والمدرسة لمساعدتهم على التمييز بين الواقع والخيال، واتخاذ قرارات تعكس شخصياتهم الحقيقية وليست مستوحاة من نماذج سلبية على الإنترنت.
وتبين أن بعض المراهقين ومن كثرة ما يشاهدون على السوشال ميديا من حياة بذخ ومال وشهرة ورفاهية وحتى حياة متمردة فإنهم حتما يتأثرون، مما يخلق شعورا بالغيرة وغياب الرضا.
انغماس المراهقين في حياة المشاهير على السوشال ميديا يؤثر على التحصيل الدراسي من خلال قضاء وقت طويل في المتابعة والتقليد إلى تراجع في التحصيل. الى ذلك، مشاكل صحية عند تقليد سلوكيات خاطئة، مثل التدخين والوقوع في مشاكل غير قانونية وتقليد التصرفات المتمردة.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يؤكد أهمية أن تلعب الأسرة والمدرسة دورا فعالا في توعية المراهقين حول مخاطر تقليد المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز قيم التفكير النقدي والمسؤولية، وتقديم نماذج إيجابية يمكنهم الاقتداء بها.
تأثير مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا يمكن تجاهله، وفق خزاعي، إذ يمتلك هؤلاء المشاهير قدرة التغيير على سلوكيات بعض المتابعين، خاصة المراهقين، ويبقى الأهم تقديم الدعم والحماية لهم من مخاطر تقليد السلوكيات غير المسؤولة، ومساعدتهم على بناء شخصياتهم المستقلة، الواثقة، والمسؤولة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طرق التخلص من حرق اللسطرق التخلص من حرق اللسان-(تعبيرية)

ماذا تفعل عند حرق لسانك بعد تناول مشروب ساخن؟.. علاج بطرق بسيطة

منذ6 ساعة
الشوفان منخفض السعرات الحرارية

أسباب تدفعك لتضمين الشوفان في وجبة الإفطار

منذ8 ساعة
صورة تعبيرية

الذكاء الاصطناعي يشخص الخرف

منذ8 ساعة
اطعمة صيفية مهمة

ما هي الأغذية التي تحتاجها أجسامنا خلال الصيف؟

منذ8 ساعة
الجزر غني في البيتا كاروتين

هذه الفاكهة تمنحك "دفعات" من العناصر الغذائية المفيدة

منذ8 ساعة
شمبانزي

الشمبانزي يعالج نفسه باستخدام النباتات الطبية

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 