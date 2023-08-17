الخميس 17 آب 2023
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يزيد من المشكلة بنسبة 75%.. منى دولاميان تحذر السيدات من التقشيرات في الصيف

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خبيرة التجميل منى دولاميان
حذرت خبيرة التجميل منى دولاميان، من جميع أنواع التقشيرات في فصل الصيف، سواء كانت تقشيرات عميقة أو سطحية للبشرة؛ وذلك بسبب الجفاف الكبير في خلايا الجلد في فصل الصيف وخاصة في مناخ الأردن الصحراوي.اضافة اعلان

أضافت منى دولاميان، أن أشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف تُسبب نتائج عكسية مع التقشيرات للبشرة.

وأوضحت أن التقشيرات تستخدم عادة لعلاج التصبغات العميقة أو السطحية في البشرة؛ 
وإذا تم عمل هذه التقشيرات في فصل الصيف، ممكن يزيد من المشكلة بنسبة 75% عند الكثير من السيدات بسبب الجفاف والحرارة العالية.

وكشفت خبيرة التجميل منى دولاميان، عن أفضل وقت لعمل هذه التقشيرات؛ مشيرة إلى أن أفضل وقت هو في بداية فصل الخريف وحتى نهاية فصل الشتاء.

وعند عمل أي نوع من التقشيرات، أكدت خبيرة التجميل منى دولاميان، ضرورة اتباع بعض التعليمات الهامة في الأسبوع الأول من التقشير مثل : 

- استخدام مرطب طبي كل ٤ ساعات.

- استخدام واقي شمس كل ٣ ساعات.

- عدم التعرض لمراكز الساونا والجاكوزي والحمامات التركية والمغربية.

- شرب الماء الكثير لحد ٣ لتر يومياً.

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وعمل تان للبشرة. 

- عدم السباحة في ماء يحتوي على مادة الكلور لمدة أقل أسبوع بعد عمل التقشير.
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