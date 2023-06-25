الأحد 25 حزيران 2023
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يوم البهاق العالمي.. دعوة للدعم النفسي

وينيي هارلو- أول عارضة أزياء تقتحم مجال الموضة مصابة بـ"البهاق"
ويني هارلو: أول عارضة أزياء تقتحم مجال الموضة مصابة بـ"البهاق"
يوم البهاق العالمي 2023، هو حدث دولي مكرس للتوعية حول حالة الجلد النادرة المعروفة باسم البهاق.

يُحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم في 25 يونيو/ حزيران، والذي يعرف أيضًا باسم يوم البهاق العالمي.اضافة اعلان

يعاني ما يقرب من مليون شخص من هذا المرض، حيث يتسبب في ظهور بقع تصبغ أو "بقع بيضاء" على الجلد.

الهدف من اليوم هو نشر المعرفة والوعي حول هذه الحالة، وضمان الوصول إلى أفضل العلاجات والموارد المتاحة للمتأثرين بها.




يعود تاريخ اليوم العالمي للبهاق إلى عام 2011، عندما اجتمع مجموعة من نشطاء البهاق لخلق الوعي والدعم لمن يعانون من هذه الحالة.

وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة أبحاث البهاق. وفي نفس العام، اعترفت منظمة الصحة العالمية رسميًا باليوم العالمي للبهاق.

موضوع اليوم العالمي للبهاق في عام 2023 هو "الشمول قوة"، ويستخدم اللون الأرجواني كرمز رسمي لحالة الجلد النادرة هذه.




يهدف اليوم العالمي للبهاق إلى جمع الناس من جميع أنحاء العالم لدعم إيجاد علاج للبهاق، ورفع مستوى الوعي العام حول هذه الحالة وأعراضها والعلاجات المتاحة.

كما يهدف إلى دعم المصابين بهذه الحالة وتوفير المعلومات التثقيفية حول الإجراءات الوقائية.

ويسعى اليوم أيضًا إلى خلق بيئة تسمح للأشخاص المصابين بهذه الحالة بالوصول إلى الموارد التي تساعدهم في التعامل مع أعراضهم والعيش حياة صحية.

ويهدف أيضًا إلى خلق بيئة من القبول والتمكين للأفراد المصابين بهذه الحالة.




يمكن للأفراد المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبهاق عن طريق التبرع بالوقت أو الطاقة أو الأموال لدعم البحث عن علاج للبهاق، أو التطوع في واحدة من مجموعات دعم البهاق المحلية أو الدولية، أو الانضمام إلى المناقشات والفعاليات المنظمة في هذا اليوم.

كما يمكن للأفراد المساعدة في نشر الوعي حول البهاق عن طريق المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المعلومات حول الحالة وأعراضها والعلاجات المتاحة. ويمكن أيضًا ارتداء ملابس باللون الأرجواني أو وضع توهج باللون الأرجواني لتعبر عن الدعم والتضامن مع المصابين بهذه الحالة.

البهاق ليس مجرد حالة جلدية، بل هي حالة تؤثر على حياة الأفراد وتتطلب دعمًا وتفهمًا وتضامنًا من المجتمع بأكمله. ويجب على الجميع أن يعملوا معًا لضمان توفير العلاج المناسب والموارد والدعم للأفراد المصابين بهذه الحالة ولتحقيق الهدف النهائي للتخلص من البهاق. -وكالات

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