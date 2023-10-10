الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يوم علمي للصحة النفسية تنظمه الجمعية الأردنية لعلم النفس

اليوم العلمي للصحة النفسية
اليوم العلمي للصحة النفسية
افتتح رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، اليوم الثلاثاء، اليوم العلمي للصحة النفسية، الذي تقيمه الجمعية الأردنية للصحة النفسية تحت شعار "الصحة النفسية حق عالمي".اضافة اعلان

وبدأت الفعالية التي كانت عريفتها عضو الجمعية الأردنية للصحة النفسية الأخصائية النفسية والتربوية حنين البطوش بكلمات مؤثرة حول الهجمة الصهيونية على قطاع غزة وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء أبناء قطاع غزة وفلسطين. 

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة إن القطاع الطبي يعد المؤشر الأهم في مسألة الخدمات ونوعيتها، وهو من أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يوجه دومًا إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف إن الأردن استطاع وبجهود مختلف المؤسسات الوطنية أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وأصبحت مؤسساته الطبية مقصدًا لطالبي العلاج من مختلف دول العالم؛ نتيجة السمعة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة.
وشدد القضاة على أهمية البحث العلمي للوصول إلى نتائج تخدم القطاع والأجيال، مشيرا الى أن الأبحاث التي تصب في صالح هذا القطاع محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، هي نتاج خبرات متراكمة من علماء سيبقون سراجا يضيء دروب المعرفة.
وأكد استعداد مجلس النواب للتعاون مع الجمعيّة الأردنية للصحة النفسية عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتقديم التوصيات، والمقترحات؛ للنهوض في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالقوانين، والأنظمة ذات الصلة بالمرضى النفسيين، ومسألة شمولهم بمظلة التأمين الصحي.
بدوره قال رئيس الجمعية الأردنية للصحة النفسية الدكتور حسين الطراونة أن هذا اليوم مناسبة عالمية تقام في كل عام؛ بهدف التثقيف والتوعية بأهمية الصحة النفسية للإنسان ومساعدته في العيش حياة طبيعية بعيدًا عن الضغوطات النفسية،مشيرا إلى ضرورة دمج الخدمات الصحية النفسية مع باقي الخدمات الصحية؛ لأنه لا يجوز فصل العقل عن الجسد.
من جهته أكد رئيس القسم القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور سلطان الروسان التزام وزارة الصحة، والقطاعات الصحية والنفسية بتعزيز الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع، والحد من الاضطرابات النفسية، مشيرًا الى أن الاهتمام بالصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة التي لا تقتصر على الجسد وحده بل تشمل العقل والروح .
وأضاف، إن مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية هو المنشأة الوحيدة في وزارة الصحة الأردنية الذي يعنى بتقديم الرعاية النفسية بكوادر طبية متخصصة في علم النفس يقدمون رعاية متكاملة دون تمييز أو تحيز.
وقالت أخصائية علم النفس في مستشفى المركز الوطني الدكتورة فاطمة الحوارات إن فريق تقديم الرعاية النفسية يتكون من مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية بما في ذلك الأطباء النفسيون، والأخصائيون في مجال علم النفس، وممرضو الصحة النفسية، والمعالجون النفسيون .
وأضافت، إن فرق الطب النفسي هامة جدا في مجال الصحة النفسية، ويلعبون دورًا حاسمًا في تحسين حياة الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث تعمل هذه الفرق بشكل وثيق مع فرق الرعاية الصحية الأخرى مثل الأطباء العامين، وأخصائيي الصحة العقلية؛ لتوفير الرعاية المتكاملة.

وتضمنت الفعالية  4 حلقات نقاشية علمية شارك فيها نخبة من المختصين والأكادميين والإعلاميين حول الإدمان والمخدرات، دور الإعلام في نشر ثقافة الصحة النفسية، الرعاية النفسية للكبار والأطفال وحلقة حول محور الصحة النفسية للأسرة.
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