السبت 15 تموز 2023
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10 أخطاء عند وضع واقي الشمس في حرارة الصيف

عشرة في المائة منا لا يضعون ما يكفي من واقي الشمس على وجوهنا
عشرة في المائة منا لا يضعون ما يكفي من واقي الشمس على وجوهنا
ضوء الشمس هو السبب الأول لسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة، لذا فإن استخدام واقي الشمس مهم للغاية لمنع كليهما، وخاصة في أيام الصيف الحارة.
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وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ناتاليا سبيرينجز أهم الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تطبيق الواقي الشمسي، وتكشف عن كيفية تصحيح هذه الأخطاء، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

تطبيق الواقي على عجل


يعمل الواقي الكيميائي من الشمس عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وتحويلها إلى حرارة، لكنه يستغرق وقتاً للعمل، لذا يجب عليك وضعه قبل مغادرة المنزل. وتوضح الدكتورة سبيرينجز "يجب وضعه قبل 20-30 دقيقة من التعرض للشمس، حيث أن المكونات تستغرق كل هذا الوقت لتنشط، وتبدأ في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية".

استخدام القليل من الواقي الشمسي


معظم الناس يطبقون فقط 25 إلى 50 في المائة من الكمية الموصى بها، وتقول سبيرينجز "تحتاج إلى استخدام 36 مل للجسم كله، بما في ذلك وجهك ورقبتك".

ترك الو اقي في السيارة


وإذا تم ترك عبوة من كريم الشمس في مكان ساخن، مثل سيارتك، فلن تعمل بعض المكونات الموجودة في واقي الشمس، مثل أوكسي البنزون والأفوبينزون، ويمكن أن تتحلل وتصبح غير فعالة عند تعرضها للحرارة لفترة طويلة. وتقول الدكتورة سبيرينجز "يؤدي هذا إلى حماية غير كافية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وحروق الشمس اللاحقة".

عدم تطبيق الواقي في الأيام الغائمة


تقول الدكتورة سبيرينجز: "حتى عندما يكون الجو ملبداً بالغيوم، يمكن لحوالي 80 في المائة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية اختراق الغيوم، ولا يزال من الممكن أن تحترق بفعل الشمس. لتقليل المخاطر، ضع واقٍ من الشمس في كل مرة تكون فيها بالخارج".

الاعتقاد بأن البشرة الداكنة لن تحترق


الميلانين هو صبغة جلدية تعمل كواقي شمسي طبيعي، لكن متوسط عامل الحماية من الشمس (SPF) المقدم للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يتراوح من 3 إلى 13، وهو أقل بكثير من المستويات الموصى بها. وتقول الدكتورة سبيرينجز: "أنت أكثر حماية. لكن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لا يزالون عرضة للحرق والإصابة بسرطان الجلد".

استخدام واقي شمس منتهي الصلاحية


تحقق من العبوة قبل الاستخدام. حيث قد لا تعطي المنتجات منتهية الصلاحية التأثير المطلوب. وإذا كنت تستخدم الواقي الشمسي بشكل صحيح، فلا يجب أن تدوم العبوة الواحدة أكثر من شهرين.

إهمال الجفون


وجد بحث من جامعة ليفربول أن عشرة في المائة منا لا يضعون ما يكفي من واقي الشمس على وجوهنا، والأكثر شيوعاً أننا نهمل جفوننا. وهذا مصدر قلق لأن 90 في المائة من سرطانات الخلايا القاعدية، وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، تحدث في الرأس أو الرقبة، وما بين خمسة إلى عشرة في المائة من جميع سرطانات الجلد تحدث على الجفون على وجه التحديد.

إهمال إعادة تطبيق الواقي الشمسي


وجدت الدراسات أن 33 في المائة فقط من الناس يعيدون تطبيق الواقي الشمسي بشكل كافٍ. وتوصي مؤسسة سرطان الجلد البريطانية بفعل ذلك كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرق.

استخدام الماركات باهظة الثمن


توضح الدكتورة سبيرنغز "جميع واقيات الشمس في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة لذلك لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في جودة هذه المنتجات، بغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه عليها. وستوفر المنتجات التي لها نفس عامل الحماية من الشمس (SPF) نفس الحماية".

تخطي واقي الشمس للحصول على فيتامين د


يكفي التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة أسبوعياً للحصول على فيتامين د. وتوضح الدكتورة سبيرينجز "يمكن لجسمك أن يصنع فيتامين د من أشعة الشمس التي تصيب بشرتك حتى لو كان لديك عامل حماية من الشمس"، وتعتبر الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة طريقة أكثر أماناً لرفع مستويات الجسم مقارنة بالتعرض لأشعة الشمس". -24 لايف ستايل
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