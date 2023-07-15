10 أخطاء عند وضع واقي الشمس في حرارة الصيف

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تطبيق الواقي على عجل



استخدام القليل من الواقي الشمسي



ترك الو اقي في السيارة



عدم تطبيق الواقي في الأيام الغائمة



الاعتقاد بأن البشرة الداكنة لن تحترق



استخدام واقي شمس منتهي الصلاحية



إهمال الجفون



إهمال إعادة تطبيق الواقي الشمسي



استخدام الماركات باهظة الثمن



تخطي واقي الشمس للحصول على فيتامين د



وتوضح طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة ناتاليا سبيرينجز أهم الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تطبيق الواقي الشمسي، وتكشف عن كيفية تصحيح هذه الأخطاء، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:يعمل الواقي الكيميائي من الشمس عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وتحويلها إلى حرارة، لكنه يستغرق وقتاً للعمل، لذا يجب عليك وضعه قبل مغادرة المنزل. وتوضح الدكتورة سبيرينجز "يجب وضعه قبل 20-30 دقيقة من التعرض للشمس، حيث أن المكونات تستغرق كل هذا الوقت لتنشط، وتبدأ في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية".معظم الناس يطبقون فقط 25 إلى 50 في المائة من الكمية الموصى بها، وتقول سبيرينجز "تحتاج إلى استخدام 36 مل للجسم كله، بما في ذلك وجهك ورقبتك".وإذا تم ترك عبوة من كريم الشمس في مكان ساخن، مثل سيارتك، فلن تعمل بعض المكونات الموجودة في واقي الشمس، مثل أوكسي البنزون والأفوبينزون، ويمكن أن تتحلل وتصبح غير فعالة عند تعرضها للحرارة لفترة طويلة. وتقول الدكتورة سبيرينجز "يؤدي هذا إلى حماية غير كافية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وحروق الشمس اللاحقة".تقول الدكتورة سبيرينجز: "حتى عندما يكون الجو ملبداً بالغيوم، يمكن لحوالي 80 في المائة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية اختراق الغيوم، ولا يزال من الممكن أن تحترق بفعل الشمس. لتقليل المخاطر، ضع واقٍ من الشمس في كل مرة تكون فيها بالخارج".الميلانين هو صبغة جلدية تعمل كواقي شمسي طبيعي، لكن متوسط عامل الحماية من الشمس (SPF) المقدم للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يتراوح من 3 إلى 13، وهو أقل بكثير من المستويات الموصى بها. وتقول الدكتورة سبيرينجز: "أنت أكثر حماية. لكن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لا يزالون عرضة للحرق والإصابة بسرطان الجلد".تحقق من العبوة قبل الاستخدام. حيث قد لا تعطي المنتجات منتهية الصلاحية التأثير المطلوب. وإذا كنت تستخدم الواقي الشمسي بشكل صحيح، فلا يجب أن تدوم العبوة الواحدة أكثر من شهرين.وجد بحث من جامعة ليفربول أن عشرة في المائة منا لا يضعون ما يكفي من واقي الشمس على وجوهنا، والأكثر شيوعاً أننا نهمل جفوننا. وهذا مصدر قلق لأن 90 في المائة من سرطانات الخلايا القاعدية، وهو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، تحدث في الرأس أو الرقبة، وما بين خمسة إلى عشرة في المائة من جميع سرطانات الجلد تحدث على الجفون على وجه التحديد.وجدت الدراسات أن 33 في المائة فقط من الناس يعيدون تطبيق الواقي الشمسي بشكل كافٍ. وتوصي مؤسسة سرطان الجلد البريطانية بفعل ذلك كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرق.توضح الدكتورة سبيرنغز "جميع واقيات الشمس في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة لذلك لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في جودة هذه المنتجات، بغض النظر عن المبلغ الذي تنفقه عليها. وستوفر المنتجات التي لها نفس عامل الحماية من الشمس (SPF) نفس الحماية".يكفي التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة أسبوعياً للحصول على فيتامين د. وتوضح الدكتورة سبيرينجز "يمكن لجسمك أن يصنع فيتامين د من أشعة الشمس التي تصيب بشرتك حتى لو كان لديك عامل حماية من الشمس"، وتعتبر الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة طريقة أكثر أماناً لرفع مستويات الجسم مقارنة بالتعرض لأشعة الشمس". -24 لايف ستايل