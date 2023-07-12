الخميس 13 تموز 2023
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10 أطعمة تحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال

البرتقال
برتقال
 عندما يتعلق الأمر بجهاز مناعة جيد، فإن فيتامين C هو أفضل المغذيات. 
بينما يقال: "إن البرتقال يحتوي على 53.2 مغم فيتامين C لكل 100 غرام، ولكن هناك أطعمة أخرى يتفوق محتواها من فيتامين C على الحمضيات. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، تضم القائمة ما يأتي:اضافة اعلان
1. الجوافة
تتربع فاكهة الجوافة على رأس القائمة، وهي فاكهة استوائية تحتوي على أربعة أضعاف كمية فيتامين C مقارنة بالبرتقال. تحتوي على 228.3 مغم فيتامين C لكل 100 غرام.
2. الكيوي
توفر ثمرة كيوي واحدة متوسطة الحجم أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، إذ تحتوي على 92.7 مغم من فيتامين C لكل 100 غرام.
3. الفراولة
إن مجرد تناول حفنة من الفراولة يمكن أن يزود الجسم بفيتامين C أكثر من البرتقال. يحتوي كل 100 غرام من الفراولة على 58.8 مغم من فيتامين C.
4. البابايا
تشتهر البابايا بلونها النابض بالحياة ونكهتها الاستوائية، وهي فاكهة أخرى تتفوق على البرتقال في محتوى فيتامين C. يمنح تناول البابايا كمية جيدة من فيتامين C، يحتوي 100 غرام منها على 61 مغم من فيتامين C.
5. الأناناس
يمكن الحصول على 79 مغم من فيتامين C لكل 100 غرام من الأناناس.
6. المانغو
توفر حبة مانغو واحدة حوالي 122 مغم من فيتامين C للجسم.
7. الفلفل الأحمر
تحتوي حبة فلفل أحمر واحدة على فيتامين C أكثر بثلاث مرات من البرتقال، مما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات أو حتى الاستمتاع بها كوجبة خفيفة. تصل كمية فيتامين C في 100 غرام من الفلفل الأحمر إلى 127.7 مغم.
8. البروكلي
يمكن الحصول على 89.2 مغم من فيتامين C في 100 غرام من البروكلي.
9. الكالي
توفر خضراوات كالي كمية كبيرة من فيتامين C بواقع 93 مغم في 100 غرام.
10. القرنبيط
يمكن أن يوفر القرنبيط المتوسط حوالي 127 مغم من فيتامين C. -(العربية نت)
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