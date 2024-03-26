الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

12 شيئا يبدأ الناس بالتخلي عنها كلما تقدموا في السن

قد ينجذب الأشخاص مع التقدم في العمر نحو الرياضات الأكثر لطفًا
قد ينجذب الأشخاص مع التقدم في العمر نحو الرياضات الأكثر لطفًا

نشر موقع "إنفستد واليت" الأمريكي تقريرا استعرض فيه الأشياء التي يبدأ الناس بكرهها كلما تقدموا في العمر مثل الضوضاء والأماكن المزدحمة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تقدم الناس في السن غالبًا ما يجدون أن ما يحبونه وما يكرهونه يتغير بطرق مدهشة. فما كان يجلب الفرح والإثارة في السابق قد يثير في الوقت الراهن الانزعاج والإحباط. يعد هذا التطور الطبيعي للتفضيلات جانبًا شائعًا من الشيخوخة مدفوعًا بتغيّر الأولويات والتجارب..

1.  الأماكن الصاخبة

في سنوات شبابهم، يميل العديد من الأفراد إلى البيئات الصاخبة مثل الحفلات الموسيقية والحفلات المزدحمة. لكن مع التقدم في العمر، فإنهم غالبًا ما يجدون أنفسهم أقل إقبالا على الأماكن الصاخبة. يمكن أن تصبح الثرثرة المستمرة والموسيقى الصاخبة من الأمور المربكة، ما يدفع الأفراد الأكبر سنًا إلى تفضيل الأماكن الأكثر هدوءًا.

2. الدراما والثرثرة

ربما النميمة والدراما من الأمور المسلية في فترات الشباب، لكن الكثير من الناس يشعرون بالضجر من هذه الديناميكيات الاجتماعية مع تقدّمهم في السن. ويمكن أن تتحول الإثارة التي  كنا نشعر بها إزاء النميمة أو المواقف الدرامية إلى شعور بالإزعاج وحتى الإجهاد. وغالبًا ما يسعى الأفراد الأكبر سنًا إلى علاقات أكثر سلمية وخالية من الدراما.

3.  السهر لوقت متأخر من الليل

مع التقدم في العمر، تتغيّر أجسادنا وأنماط نومنا. يصبح السهر لوقت متأخر من العادات الأقل جاذبية ويكون للرغبة في النوم الجيد ليلاً الأسبقية على السهرات الليلية أو السهر لساعات متواصلة وتصبح أوقات النوم المبكرة عادة ثمينة.

4. الوجبات السريعة

في سنوات الشباب، ربما تكون مطاعم الوجبات السريعة عنصرًا أساسيًا  في نمط الحياة.

لكن مع تقدم الناس في السن، غالبًا ما يصبح الأشخاص أكثر وعيًا بصحتهم لذلك تتضاءل جاذبية الأطعمة الدهنية والمعالجة ويميلون إلى اختيار وجبات صحية مطهوة في المنزل. وتصبح الرغبة في اتباع نظام غذائي مغذ ومتوازن أكثر وضوحا.

5. العلاقات المليئة بالدراما

في شبابهم، ربما انجذب بعض الأشخاص إلى العلاقات العاطفية المضطربة. لكن مع تقدمهم في السن، قد يميلون إلى تقدير الاستقرار والسلام في حياتهم الشخصية. يمكن أن تكون العلاقات المليئة بالدراما، التي تتميز بالتقلبات المستمرة، مرهقة عاطفيًا. لذلك يُفضل العديد من الأفراد الأكبر سنًا العلاقات المتناغمة والمتوازنة.

6. الإفراط في استخدام التكنولوجيا

مع تطوّر التكنولوجيا بسرعة على مرّ السنين، يجد بعض الأفراد الأكبر سنًا أنفسهم مستائين بشكل متزايد من وجودها في كل مكان. قد يبدأون بالامتعاض من الحاجة المستمرة للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والإشعارات لتصبح الرغبة في التفاعل المباشر والتخلص من السموم الرقمية أكثر وضوحًا.

7. الأنشطة البدنية الشاقة

مع تقدّم الأشخاص في العمر، تتعرض أجسادهم بشكل طبيعي للتغيرات، وقد يجدون أنه لم يعد بإمكانهم المشاركة في الأنشطة ذاتها التي تتطلب جهدًا بدنيًا والتي كانوا يستمتعون بها من قبل.

قد تتضاءل جاذبية الرياضات الخطرة، أو التدريبات عالية الكثافة، أو الهوايات التي تتطلب جهدًا بدنيًا.

في المقابل، قد ينجذب الأشخاص مع التقدم في العمر نحو الرياضات الأكثر لطفًا التي تناسب قدراتهم البدنية بشكل أفضل.

8. اتباع الموضة

غالبًا ما يتابع الشباب أحدث الاتجاهات في الموضة والموسيقى والثقافة. ومع تقدم الأفراد في العمر، فقد يبدأون بفقدان الاهتمام بمواكبة ما هو "رائع" أو "عصري". قد يستبدل بالرغبة في التوافق مع الاتجاهات الرائدة المزيد من تقدير الاتجاهات الكلاسيكية.

9. الضوضاء المفرطة

مع تقدم الأشخاص في العمر، غالبًا ما يجدون أنفسهم أكثر حساسية للضوضاء المفرطة. وقد تدفعهم هذه الحساسية المتزايدة للضوضاء إلى البحث عن بيئات أكثر هدوءًا يمكنهم فيها العثور على السلام والهدوء.

10. جداول زمنية محمومة ومتسارعة

خلال فترة الشباب، يتبنى العديد من الأفراد أنماط حياة مزدحمة ومحمومة. لكن مع تقدمهم في السن، غالبًا ما يطورون نفورًا من كثرة الالتزامات فتصبح الرغبة في الحصول على وتيرة حياة أكثر استرخاءً وبطءًا أكثر جاذبية.

11. التنقلات الطويلة

يمكن أن تصبح الرحلات الطويلة والمضجرة إلى العمل أو الأنشطة اليومية الأخرى مصدرًا للإحباط مع التقدم في العمر. ربما لم تعد الساعات التي يقضونها في وسائل النقل العام مقبولة، وقد يبحثون عن طرق لتقليل هذه الرحلات التي تستغرق وقتًا طويلاً أو يتخلون عنها مطلقا.

12. المادية المفرطة

ربما تكون الممتلكات المادية من الأشياء المثيرة خلال سنوات الشباب، إلا أن الكثير من الناس يبدأون بكره المادية المفرطة مع تقدمهم في السن، وغالبًا ما يمنحون الأولوية للتجارب والعلاقات الحقيقية على حساب الركض وراء تجميع الثروة.

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