السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

3 أنواع للطعام.. أسوأها من الأكثر انتشارا في الأسواق

الأطعمة
أنواع الطعام
لا تختلف أنواع الطعام من حيث الطعم والنكهة وطرق طهيها فقط، لكن الأهم تختلف في الفائدة أو الضرر على الصحة، وإن كان بعضها يعلو بالصحة، فالحياة الحديثة أفرزت أنواعا تسبب أمراضا مزمنة، وقد تصل للسرطان.اضافة اعلان

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، هذه الأنواع من الأطعمة، والفروق بينها، ويقدم نصائح لتجنب الأضرار الصحية لما بات يُعرف بـ"الأغذية فائقة التصنيع" بشكل خاص، والتي باتت من الأكثر انتشارا في الأسواق.

ما هي أنواع الأطعمة؟

حسب ناجي، هناك 3 أنواع:
• الطعام الطبيعي:
وهو الشائع اسمه بالطازج، مثل الفاكهة والخضار واللحوم والدجاج والأسماك، وحين تُطهى تلك الأطعمة في المنزل بطريقة جيدة فهي صحية.
• الطعام المصنع:
وفي الغالب تشرف على عملها المصانع، مثل التونة المعلبة واللحوم المدخنة والفواكه المجففة، والمخللات، ويكون لها أضرار صحية في حال الإفراط في تناولها.
• الطعام فائق التصنيع أو المعالجة:
وهي أطعمة تدخل مراحل عديدة ومعقدة لتظهر في شكلها النهائي، منها المشروبات الغازية، العصائر المعلبة، الشوكولاتة.
تدخل بعدة مراحل للتصنيع كالمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، والشيكولاتة وغيرها.

ما أضرار كل نوع؟

يجيب استشاري التغذية العلاجية:
• الطعام الطازج يمكن أن يكون مضرا إذا لم يتم غسله جيدا؛ لأنه قد يكون حاملا لمبيدات، كذلك سوء حفظه قد يؤدي لفساده السريع؛ فتسبب نزلات معوية أو أنواع من التسمم.
• الطعام المصنع إذا تم تناوله بإفراط يؤدي للسمنة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية، وكثرة ما به من السكر أو الأملاح.
• أما الطعام فائق التصنيع فهو الأسوأ في الأضرار، ويجب عدم الإقبال عليها فهو يسبب أمراضا كثيرة وخطيرة لكثرة ما فيه من مواد حافظة وصناعية، وقد يكون بعضها مسرطنا إذا زادت عن الحدود الآمنة، كذلك قد تصيب بأمراض السكري وتصلب شرايين الدم وأمراض في المخ والقلب، وزية نسبة الكوليسترول ونسبة الدهون على الكبد.
watermelon-diet

هل تساعد حمية البطيخ على فقدان الوزن؟ 25 تموز 2023

aedes-aegypti-mosquito-close-up-a-mosquito-sucking-royalty-free-image-831023822-1556821548

متى تصبح لدغة البعوض خطيرة؟ 25 تموز 2023

علامات الشيخوخة المبكرة

كيف تتفادى الشيخوخة المبكرة؟ 8 خطوات ضرورية 25 تموز 2023

FoodGenesAndMe

العلم يكشف عن 500 جين مسؤول عن تفضيلاتنا الغذائية 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبن البارميزان

دراسة: جبن البارميزان يمكن أن يعزز ذاكرتك

27 تموز 2023
قضم الأظافر

"قضم الأظافر".. حالة نفسية أم وسواس قهري؟

27 تموز 2023
arabic-breakfast-tray

لماذا يجب تناول الفطور قبل 8 صباحاً؟

26 تموز 2023
hyperthyroidism

كيف يؤثر "فرط الغدة الدرقية" على صحة القلب؟

26 تموز 2023
sesame-oil-benefits-for-hair-1024x576

هل يمنع زيت السمسم تساقط الشعر؟

25 تموز 2023
olive-oil-bottles

ما العلاقة بين زيت الزيتون والذاكرة؟

25 تموز 2023
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ16 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 