3 تحاليل تكشف أسباب ثبات الوزن رغم الرجيم

يعاني بعض متبعي أنظمة الرجيم بمختلف أنواعها، من ثبات الوزن بالرغم من اتباع تعليمات الدايت، ما يثير قلقهم بشأن هذا الأمر، ويسعون لمعرفة السبب وراء ذلك.



لذا، يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، التحاليل التي تكشف سبب ثبات الوزن، رغم اتباع نظام الدايت.





ما التحاليل التي تكشف أسباب ثبات الوزن رغم الرجيم؟



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كشفت سهيلة علي، أخصائية التحاليل الطبية، عن التحاليل الطبية المنوطة بالكشف عن سبب ثبات الوزن أو زيادته بالرغم من اتباع نظام التخسيس وتقليل تناول الطعام.



وقالت علي، إن التحاليل المنوطة بالكشف عن سبب ثبات الوزن أو زياته خلال الريجيم، تتمثل فيما يلي:



تحليل الغدة الدرقية

إذا كانت الغدة الدرقية تعاني من الخمول فسوف يؤدي ذلك لزيادة الوزن، لذا، فعند اتباع نظام الرجيم لا يجدي عنه نتيجة، وقد تحدث زيادة في الوزن أحيانا على الرغم من الدايت، ولفتت إلى أن معدل خمول الغدة الدرقية يكون فوق 4.7 ملللي جرام، موضحة أن المعدل الطبيعي للغدة الدرقية من 0.5 لـ 4.5 مللي جرام.



تحليل فيتامين د

يساهم فيتامين د في زيادة معدل حرق الدهون، لذا، فنقصه يؤدي لثبات الوزن أو زيادته في حين اتباع الرجيم، ويتم تشخيص نقص فيتامين د في الجسم، عندما تقل نسبته عن 30 وحدة، لافتة إلى أن معدله الطبيعي في الجسم من 30 لـ 100 وحدة.



مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين تجعل معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم ضعيف جدا، وكذا تجعل الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري، فبالتالي السكر يتحول لجلايكوجين ويتحول الأخير لدهون، فيسبب ثبات في الوزن أو زياته رغم اتباع نظام الرجيم، لافته إلى أن المعدل الطبيعي لمقاومة الأنسولين في الجسم 2.9 ملليجرام.



ويجب إجراء التحاليل المذكورة سلفا، للتأكد من سلامة الصحة العامة للجسم، لاتباع نظام غذائي يضمن خسارة الدهون، والوصول للوزن المثالي المرغوب فيه.

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