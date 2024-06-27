3 خضراوات تحافظ على صحة البروستاتا

قالت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية، إن التغذية السليمة تحافظ على صحة البروستاتا، خصوصاً الغنية منها بالإستروجين النباتي مثل الجزر، والطماطم، والليمون، والثوم، والبصل.



وأوضحت الجمعية، أن الإستروجين النباتي يبطئ الاستقلاب فيمنع أو على الأقل يؤخر تضخم البروستاتا الحميد.





وتشمل التغذية المفيدة لصحة البروستاتا أيضاً الألياف الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6 في الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين.



وتعد المواد النباتية الثانوية مفيدة أيضاً مثل الكاروتينات، الجزر، والفلافونويدات، التوت والباذنجان والصويا، والليكوبين، والطماطم. وكالات

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