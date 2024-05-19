 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 فئات يحظر عليها تناول الخوخ

خوخ
خوخ

الخوخ من الفواكه الصيفية التي يقبل على شراءه وتناوله العديد من الأشخاص، بمجرد ظهوره في الأسواق، وهذا لأنه غني بعناصر غذائية تدر نفعا للجسم، بخلاف مذاقه اللذيذ.

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 وعلى الرغم من فوائده، فهناك فئات ممنوعة من تناول الخوخ، وهذا ما يستعرضه "الكونسلتو" في السياق التالي.


فئات ممنوعة من تناول الخوخ

وفي شأن هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية والحساسية والمناعة، إن الخوخ من الفواكه الصيفية ذات الفوائد المتعددة، إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناوله، وهي:


1- الأشخاص الذين يعانون من رد فعل تحسسي تجاه الخوخ.


2- مرضى القولون العصبي لأن الخوخ من الفواكه الصيفية التي تحتوي على ألياف غذائية غير ذائبة.


3- مرضى السكري، لأن الخوخ من الفواكه التي تحتوي على كميات هائلة من سكر الفركتوز.


نصائح عند تناول الخوخ

ونصحت استشاري التغذية العلاجية والحساسية والمناعة، بعد الإفراط في تناول الخوخ، محددة عدد الثمرات المسموح بتناوله، وهو من ثمرة لثلاثة ثمرات في اليوم الواحد، مشددة على ضرورة لإيتاء به من أماكن بيع موثوقة، والحرص على شراءه وهو في صورته الطازجة، وتناوله بعد غسله وشطفه جيدا، لتجنب حدوث أي مشاكل هضمية.


وأضافت الدكتورة نهلة، أن الخوخ له فوائد، أبرزها أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز من قدرات الجهاز المناعي للجسم، كما أنه غني بالفيتامين أ، الذي يعزز من صحة العيون والنظر، والبشرة. وكالات

 

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