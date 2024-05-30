 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 مخاطر صحية لاستخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذر خبراء الصحة من استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، نظرا لآثارها الخطيرة والمشاكل الصحية التي قد تسببها، خصوصا الجلدية.

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وانتشر مقطع فيديو على "تيك توك"، حصد 31.6 مليون "مشاهدة" و1.9 مليون "إعجاب"، يظهر رد الفعل المؤلم الذي عانت منه فتاة بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، والرعاية اللاحقة غير الصحيحة، وفقا لتقرير Wales Online.


وجاء في أحد التعليقات أسفل المنشور: "في أي وقت تستخدم فيه المنتج بعد انتهاء تاريخ صلاحيته، فإنك تخاطر بتحلل المواد الكيميائية وتكاثر البكتيريا".

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن سوزي ما، الرئيس التنفيذي ومؤسسة Tropic Skincare، قولها: "منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، لا تكون فعالة".


وتابعت: "لذا، إذا كنت تستخدم كريم وجه منتهي الصلاحية، فقد لا تحصل على فوائد الترطيب نفسها، أو مكافحة الشيخوخة التي تحصل عليها من الكريم الجديد".


وعن المشاكل الصحية المتوقعة لمنتجات الوجه منتهية الصلاحية، أوضحت أنها يمكن أن تسبب ما يلي:


- تهيج الجلد
- ظهور البثور
- مشاكل جلدية طويلة الأمد


وتابعت: "هناك أيضا قواعد معينة يجب مراعاتها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة. تقول مستخدمة (تيك توك) إنها استخدمت جهاز بخار بعد استخدامها لمنتج منتهي الصلاحية لأنها اعتقدت أنه سيساعد، لكن هذا تسبب في الواقع في عدوى بكتيرية، وبالتالي المزيد من التهيج".


وقدمت سوزي نصائحها المتخصصة حول كيفية تحديد ما إذا كانت منتجات العناية بالبشرة قد انتهت صلاحيتها، مشيرة إلى ضرورة التحقق من العبوة بحثا عن رمز "فترة ما بعد الفتح".


وشرحت: "يشير هذا الرمز إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتحه، والتي تتراوح عادة من 6 إلى 24 شهرا، وإذا لم يكن المنتج يحتوي على هذا الرمز، فيمكنك محاولة التحقق من قائمة المكونات بحثا عن (الاستخدام قبل) أو (تاريخ انتهاء الصلاحية)".


وهناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، وهي الانتباه إلى مظهرها وملمسها، فقد يكون لها رائحة غريبة، أو تغير في اللون أو القوام، أو انفصال المكونات.
ويمكن أن تؤثر طريقة تخزين م

نتجات العناية بالبشرة على جودتها، فيجب الاحتفاظ بها في مكان بارد.

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