الإثنين 17 تموز 2023
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3 وجبات أم أكثر؟ عادة توقعك بجوع شديد احذر منها

وجبات صحية
وجبات صحية
من المعروف أن الجسم يحتاج إلى غذاء متنوع من أجل الحصول على الطاقة اللازمة له لإكمال يومه.

وبينما يتبع أغلب الناس نظام الثلاث الوجبات يومياً، يبقى السؤال عن الأنسب هو الغالب.اضافة اعلان

انتبه.. توقعك بجوع شديد

وللإجابة عن هذه الاستفسارات، كشفت توصيات المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن التخلي عن بعض الوجبات الضرورية في اليوم من شأنه أن يوقع المرء في جوع شديد، فيصبح أكثر نهما لالتهام المزيد من الطعام، وربما يزيد وزنه بشكل أكبر.

وأوضحت أن الأفضل من الناحية الصحية، بحسب المؤسسة الصحية الأميركية، هو تناول نحو 5 وجبات في اليوم، لكن شريطة أن تكون صغيرة من حيث الكمية.

كما رجّحت أنه يستحب أن يشمل نظام اليوم الواحد ثلاث وجبات متوازنة، إضافة إلى وجبتين خفيفتين "snack"، لافتة إلى أن الفائدة أكثر إذا تنوعت العناصر الغذائية لتلك الوجبات، كأن تكون من الحبوب الكاملة، ومنخفضة الدهون، وشاملة للخضار والألياف.

وجبات خفيفة صحية

يشار إلى أن المراكز الأميركية كانت نبّهت إلى ضرورة الحرص على وجبات خفيفة صحية، بعيدا عن أطعمة ذات نسب عالية من السكريات مثل الشوكولاتة أو قطع البسكويت المحلاة وغيرها.

ويتخلى بعض الراغبين في خفض الوزن الزائد عن وجبات مثل الفطور، لأجل نقص عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها في اليوم الواحد.

في حين ينقص وزن الجسم في حال حصل على عدد أقل من السعرات الحرارية التي يحتاجها، بينما يزيد في حال جرى إدخال عدد أكبر من حاجته اليومية.
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