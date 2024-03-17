الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 فوائد للتمر هندي على مائدة الإفطار

تمر هندي
تمر هندي

التمر هندي من المشروبات الرمضانية التي يعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها بكميات كبيرة، ولكنه يحتوي على الكثير من السكر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض المضاعفات الصحية بالجسم، لذا يجب تناوله بحذر.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز فوائد وأضرار التمر هندي، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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فوائد التمر الهندي

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن التمر هندي يحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية ومن ثم يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية من بينها:


1- الحد من السرطان
يحتوي التمر هندي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل فرص الإصابة بالأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب، مما يستوجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة للحصول على أفضل النتائج.


2- تعزيز الهضم
يتميز التمر هندي باحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولكن يجب الانتباه جيدًا من الإفراط في تناوله للحد من أي مضاعفات صحية.


3- إنقاص الوزن
يعمل تناول التمر هندي بكميات مناسبة على إنقاص الوزن بشكل واضح لأنه يساعد على الشعور بالشبع ومن ثم تناول كميات قليلة من الطعام ولكن يفضل تناوله بكميات محددة وتجنب الإفراط في تناوله.


4- تعزيز الصحة العامة
يتميز التمر هندي باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين سي، فيتامين ب، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والحديد ومن ثم تعزيز صحة الجسم بشكل عام وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.


أضرار التمر هندي

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن التمر هندي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الجسم خاصًة في حالة تناوله بكميات كبيرة من بينها:


- المعاناة من التفاعلات التحسسية مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو الاحمرار أو الألم.
- آلام المعدة.
- الإسهال.
- القيء.
- انخفاض ضغط الدم بشكل واضح.
- التفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو أدوية السكري.

 

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