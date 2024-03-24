5 أخطاء يومية وراء ارتفاع الكوليسترول في رمضان

يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى زيادة فرص التعرض لانسداد الشرايين والأوعية الدموية وحدوث نوبات قلبية ومشكلات لا حصر لها.



وهناك بعض الأخطاء اليومية التي يرتكبها البعض دون وعي، والتي تسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول بالجسم، حسبما نشر موقع "WebMD".

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أخطاء يومية تسبب ارتفاع الكوليسترول في رمضان



من المعروف أن تناول الطعام المطهي بالزبدة والسمن أو الأطعمة المقلية في الزيت يسبب ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم والحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية غير المرغوب فيها.



2- قلة الحركة والنشاط

تساعد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 3- 4 أيام في الأسبوع الواحد إلى تقليل فرص ارتفاع الكوليسترول في الدم بشكل كبير، وتشمل المشي وركوب الدراجة لمدة 40 دقيقة في اليوم.



3-تجاهل قياس الوزن

يؤدي عدم الوقوف على الميزان وتجاهل متابعة الوزن إلى زيادة فرص تراكم الدهون حول البطن، والذي يسبب حتمًا ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم بنسبة 10%.



4-عدم تناول الخضروات والفواكه

يساهم تناول كمية كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك نتيجة نقص الألياف والحصول على سعرات حرارية من أطعمة غير صحية.



5- قلة شرب المياه

يساعد شرب كمية وفيرة من المياه على ضبط مستويات الكوليسترول وتقليل فرص التعرض للجفاف وترطيب الجسم، لذا لا يجب إهمال أو نسيان شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم الواحد.

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