5 أسئلة تكشف إصابتك بعقدة النقص

عقدة النقص هي اضطراب نفسي مزعج، هناك أعراض يمكن الاستدلال منها على الإصابة به، ومن ثم طلب المساعدة من أخصائي الصحة النفسية.



يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسئلة تكشف الإصابة بعقدة النقص، وفقًا لموقع "Every Day Health".

اضافة اعلان





اختبار عقدة النقص



يمكن لأي إنسان أن يشعر بعدم الأمان في بعض الأحيان، ولكن المصابين بعقدة النقص يعانون من هذا الإحساس بشكل مستمر، دون أن يرتبط ذلك بشخص معين أو فعل محدد.



2- هل تشعر بعدم الوحدة؟

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة ويرغبون في الانسحاب من المواقف الاجتماعية عادةً ما يعانون من عقدة النقص، التي تقلل من احترام الذات وتسبب الخوف من عدم القبول الاجتماعي.



3- هل تقارن نفسك بالآخرين؟

لا يشعر الأشخاص المصابون بعقدة النقص بالرضا إطلاقًا، لأنهم غالبًا ما يقومون بمقارنة أنفسهم بالآخرين وعدم التفكير في نقاط قوتهم ومحاولة تطويرها.



4- هل تعاني من الأرق؟

لاحظ الباحثون في بعض الدراسات أن الأشخاص المصابين بعقدة النقص يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على القسط الكافي من النوم ليلًا، بسبب معاناتهم من الأرق الحاد.



5- هل تستنكر من ذاتك بالفكاهة؟

يتخذ بعض المصابين بعقدة النقص الفكاهة وسيلة لإدلاء التعليقات السلبية على أنفسهم، قبل أن يقوم الآخرون بالتعليق على أشكالهم وأفعالهم بانتقادات لاذعة.

اقرأ أيضاً:

علماء يتوقعون إصابة نصف سكان الأرض بالاضطرابات النفسية