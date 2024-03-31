الأحد 31 آذار 2024
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5 أضرار لتناول المخللات في رمضان

مخلل
مخلل

يعتاد بعض الأشخاص على تناول المخللات بجانب بعض الأطعمة باعتبارها تعطي مذاقًا جيدًا، ولكن الإفراط في تناولها قد يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أضرار تناول المخللات في رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

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أضرار تناول المخللات في رمضان

1- الجفاف
تحتوي المخللات على نسبة عالية من الأملاح، مما يسبب الشعور بالعطش الشديد خلال فترة الصيام، مما يعرض الشخص الشخص لزيادة فرص الإصابة بالجفاف.


2- اضطرابات الجهاز الهضمي
قد يسبب تناول المخللات في الإصابة بحرقة المعدة، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة، بالإضافة إلى ذلك يزيد ذلك من عدم القدرة على الهضم بشكل جيد وبالتالي الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ.


3- ارتفاع ضغط الدم
عادًة ما تزيد المخللات من احتباس السوائل في الجسم، مما يُسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الحرص على تجنب تناول المخللات بكميات كبيرة.


4- زيادة الوزن
أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن المخللات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والأملاح، مما قد يسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ خاصة إذا تم الإفراط في تناولها، مما يتطلب الحذر جيدًا عند تناولها.


5- حصوات الكلى
تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الملح، مما يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى خاصًة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذلك يفضل الابتعاد عن المخللات من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.


نصائح لتقليل أضرار المخللات

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحد من أضرار المخللات حيث تتضح في:


- تناول كميات قليلة من المخللات.
- اختيار المخللات المصنعة بطرق صحية.
- غسل المخللات جيدًا قبل تناولها.
- شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.
- تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
- استشارة الطبيب في حالة وجود أي أمراض مُزمنة.

 

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