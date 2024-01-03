الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 أطعمة اقتصادية تدفئ جسمك في فصل الشتاء

شوربة العدس
شوربة العدس

تحتاج أجسامنا خلال فصل الشتاء إلى أطعمة دافئة وغنية بالفوائد والمعادن حتى تستطيع مقاومة الطقس البارد والحفاظ على لياقتها البدنية..  

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كما ينصح الخبراء بعدم الاقتصار على نوع واحد من الأطعمة في فصل الشتاء، والتنويع بين أكبر عدد ممكن من الأطباق؛ حتى نحصل على نظام غذائي متنوع ومتوازن..


وبشكل عام تحتاج أجسامنا لتناول الوجبات التي تستغرق وقتاً أطول في الهضم،  حيث إن درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء عملية التمثيل الغذائي.


في هذه المقالة تعرض لكم (عربي بوست) بعض الوصفات الشتوية الاقتصادية المتنوعة والمتوازنة من مطبخ الجدّات:


شوربة العدس الاقتصادية لفصل الشتاء

 


 

يحقق لنا طبق الشوربة مع بعض المكونات الصحية الأخرى قيمة غذائية عالية  من الألياف التي تؤخر الشعور بالجوع وتعزز الشبع، كما يحتوي العدس على الكالسيوم والبروتين والفوسفور التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والبكتيريا، وتضفي البطاطا الحلوة التي تضاف للشوربة مذاقاً حلواً لا يقاوم.


الكشك الصعيدي 


 

هو من أشهر أكلات صعيد مصر، يحتوي على  مكونات غذائية عديدة تفيد الجسم وتزوده بالطاقة، ويتكون الكشك بالأساس من القمح؛ حيث يساعدك في بناء الجسم ويمنحك بلا شك الشعور بالدفء في فصل الشتاء.. إليك طريقة  إعداده:


المجدرة

 

 

تعدّ المجدرة من أشهر الأكلات الشعبية في بلاد الشام، وهي من أكثر الأطباق ثراءً بالقيمة الغذائية والمكونات المفيدة، على غرار الكربوهيدرات التي تمنح الطاقة وهي طبق شتوي متميز.. وتتكون المجدرة من العدس والأرز والبصل.


المسقعة


 


تتكون المسقعة وهي أكلة مصرية تقليدية من مطبخ الجدات أيضاً، من الباذنجان الذي يرتبط تناوله بانخفاض ضغط الدم، وبالتالي يساعدنا على  الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية وفشل القلب والخرف.



الحريرة المغربية


 

بحسب موقع FEED ME PHOEBE فإنّ حساء الحريرة المغربي هو الوصفة المثالية للتخلص من السموم. 


طبق الحريرة التقليدي من وصفات الجدات المغربيات، نباتي بالكامل ولكنه مشبع بفضل العدس الأحمر والحمص وكميات من الخضار مثل البروكلي والجزر، وهو طبق مليء بالمكونات الصحية القوية ويمكن تناوله  كحساء مضاد للالتهابات في الطقس البارد. 

 

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