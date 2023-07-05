5 أطعمة مثيرة للكوابيس تجنب تناولها قبل النوم

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هل سبق أن تناولت طعاماً دسماً ثم عانيت طوال الليل من كوابيس متتالية وأحلام مزعجة؟ تحدث الكوابيس لأسباب مختلفة، من أبرزها تناول أنواع معينة من الأطعمة التي قد تزعج الجهاز الهضمي طوال الليل وتؤثر على ما نراه في أحلامنا.. فما هي تلك الأطعمة، وما العوامل الأخرى التي قد تسبب الكوابيس؟ثمة عدة عوامل تفسر مسألة الأحلام المتعلقة بتناول أنواع معينة من الطعام منها التأثيرات المحددة لهذا الطعام، وعسر الهضم الناجم عن الطعام.لطالما كانت العلاقات بين خصائص النوم، والعادات الغذائية، من ناحية تأثيراتها على الأحلام المزعجة والغريبة، محل دراسات عديدة خلال القرن الماضي. وكانت جودة الحميات الغذائية وعدم الرضا عن النوم هي بؤرة التركيز الرئيسي لهذه الدراسات. وقد خلصت تلك الدراسات إلى أن تناول أنواع معينة من الأطعمة قبل النوم قد يحفز الكوابيس، ومن تلك الأطعمة نذكر:كانت منتجات الألبان، مثل الجبن أو اللبن، على رأس قائمة الأغذية المثيرة للكوابيس؛ إذ إنها تقلل من جودة النوم، وتتعاظم كذلك مع تناولها احتماليةُ تذكر ما حلمنا به تلك الليلة، نتيجة قلة النوم الجيد.أظهرت الدراسات أن الأطعمة السكرية، مثل قطع الشوكولاتة، أو غزل البنات، أو البسكويت، ترفع درجة حرارة الجسم. وهذه الأطعمة قد تسبب نوماً غير مريح كما أنها قد تثير الكوابيس والأرق الليلي.الأطعمة الحارة والنشوية أيضاً ضمن قائمة الأغذية التي تثير الكوابيس، وفقاً لما ورد في موقع The Good Men Project الأمريكي.وتحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة الحاوية عليها من الممكن أن يؤثر على نشاط الدماغ؛ مما يسبب الأحلام المزعجة.لذلك ينصح بتجنب تناول الصلصات الحارة إلى جانب التاكو أو غيرها من الوجبات السريعة.ثبت في كثير من الدراسات أن الأطعمة الدهنية هي أصعب الأطعمة التي يهضمها الجسم. ونتيجة لهذا، قد تسبب هذه الأطعمة الاستيقاظ ليلاً عدة مرات، كما تسبب الأرق والتقلب يميناً ويساراً خلال الليل، بالإضافة إلى الكوابيس.آخر عنصر في هذه القائمة هو اللحم، الذي يصنف أيضاً ضمن أكثر خمسة أطعمة تسبُّباً في الكوابيس. تتمثل مشكلة تناول اللحم قبل النوم في كمية الدهون والنسبة العالية من البروتين التي يحتوي عليها، والتي تجعل هضم الطعام عملية صعبة على جسمك.لم يكن عدم الرضا عن النوم مرتبطاً فقط بالطعام. ربما تقود المشكلات العاطفية (مثل الضغط وانخفاض الثقة بالنفس) والمشكلات المادية إلى روتين نوم سيئ.وبالمثل، أفادت الدراسات بأن بعض المواد الغذائية تؤثر في النوم بطريقة إيجابية أو سلبية. ومع ذلك، وفقاً لما ورد سابقاً، توجد العديد من العوامل التي قد تؤثر في عدم الرضا عن النوم. وقد حددت الدراسات أن الحميات الغذائية الأكثر مراعاة للصحة وعادات تناول الطعام الأشد رقابة، تعد سبباً مباشراً في تحسين النوم.فيما عدا الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي تتناولها قبل النوم، إليك بعض النصائح التي تساعدك على النوم بشكل عميق، وفقاً لما ورد في صحيفة New York Times الأمريكية:احجب الضوء بشكل كامل عن غرفة النوم: لحجب الضوء جرِّب استخدام الستائر المعتمة، أو ارتدِ على عينيك قناع النوم، فإن غياب الضوء ليلاً يخبر دماغك بأنه قد حان وقت الراحة، فيما يمكن لأصغر شعاع ضوء أن يشتت دماغك عن النوم.لا تُفرِط في قيلولة النهار: يمكن أن تتداخل قيلولة النهار الطويلة مع النوم الليلي، إذا اخترت أن تأخذ قيلولة فاقتصر على 30 دقيقة، وتجنب القيام بذلك في وقت متأخر من اليوم.ابتعد عن هاتفك أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى: يمكن للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أن تحافظ على عقلك مستيقظاً، ما يجعل من الصعب عليك الاسترخاء حقاً.اختَر ملاءة سرير جيدة: لا شكَّ أنّ جودة القطن تهم أكثر من عدد الخيوط التي يشملها النسيج، إذ يقترح الخبراء أن تبحث عن خيوط قطنية من النوع "طويل التيلة" المصري.امتنع عن الطعام قبل ساعتين على الأقل من نومك: وفقاً لخبير الطب النفسي المتخصص في النوم مايكل بريوس، فإن الوجبات الدسمة التي يتم تناولها قبل النوم تحثّ الدماغ على اليقظة والأرق. -وكالات