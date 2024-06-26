5 طرق بسيطة تقلل بها من التعرق في فصل الصيف

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح التعرق مشكلة مزعجة يواجهها الكثيرون، خصوصاً خلال ساعات النهار، وعند التواجد في الخارج.

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لكن في نفس الوقت التعرق في فصل الصيف يعتبر وسيلة الجسم الطبيعية لتنظيم درجة حرارته، لكن الإفراط فيه قد يسبب الإحراج والإزعاج.



ومن أجل تفادي العرق المفرط، والانزعاج من رائحته غير اللطيفة، نستعرض لكم في هذه المادة، الأسباب الرئيسية للتعرق الزائد خلال الصيف ونقدم عدة طرق فعّالة للوقاية منه.





ما هي أسباب زيادة التعرق في فصل الصيف؟



التعرق الزائد في الصيف يمكن أن ينجم عن عدة عوامل مختلفة، منها ما هو معروف، وأخرى هي أشياء لا يتم الاهتمام لها بقدر كبير.



ومن بين أبرز أسباب التعرق في فصل الصيف نجد كلاً من ارتفاع درجات الحرارة، الذي يعتبر السبب الأكثر وضوحاً، حيث يفرز الجسم العرق ليساعد على تبريد نفسه.

الرطوبة العالية كذلك تجعل من الصعب على العرق أن يتبخر، مما يزيد الشعور بالحر والرطوبة في الجسم.



هناك كذلك النشاط البدني الزائد مثل التمارين الرياضية أو الأنشطة الجسدية في الأجواء الحارة، وهي التي تزيد من تعرق الجسم.



كما لا يجب نسيان الحالة الصحية للشخص، إذ إن بعض الأمراض مثل فرط التعرق أو الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تسبب زيادة في التعرق.



ومن أجل تفادي هذه الحالة، والتصبب بالعرق الزائد، فإن هناك مجموعة طرق سهلة وعملية يمكن اتباعها، للحصول على النتيجة المطلوبة.





استعمال مضاد التعرق قبل النوم



تعمل مضادات التعرق عن طريق سد قنوات العرق بحيث لا يصل إلى سطح الجلد، لذلك عند استعماله بوقت مبكر، تكون الغدة لا تزال تنتج العرق، ولكنه لا يمكن أن يصل إلى السطح.



لا تمنع مزيلات العرق التعرق بشكل كامل ولكنها تهدف بدلاً من ذلك إلى إخفاء الرائحة التي تنتجها البكتيريا عندما نتعرق.



في بعض الأحيان تحتوي مضادات التعرق على مزيل العرق، وتتكون غالبية مضادات التعرق التي يمكنك شراؤها من الصيدلية من أملاح معدنية تسمى كلوريد الألومنيوم.



وللحصول على أفضل النتائج من مضاد التعرق، يجب التأكد من أن منطقة الإبطين نظيفة وجافة ثم يوضع منه ليلاً قبل الذهاب إلى السرير، وذلك لأن المكونات تحتاج إلى وقت لتكوين كتلة فوق قناة العرق.



يجب الإشارة إلى أنه قد لا ينجح الأمر على الفور، لكن الالتزام بهذا الروتين لبضع ليالٍ سيوفر النتائج المرجوة، وبمجرد أن يبدأ تأثير مضاد التعرق، يمكن استخدامه حسب الحاجة.





ارتداء أقمشة قابلة للتنفس



أفضل طريقة للمساعدة في تقليل التعرق من خلال اختيار الملابس ذات أقمشة خفيفة تسمح بالتهوية الجيدة.



كما تساعد الألوان الفاتحة أيضاً على عكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها، لذا فإن ارتداء اللون الأبيض يمكن أن يساعد في الحفاظ على الانتعاش وتقليل التعرق، وعندما لا يكون هذا خياراً، ينصح باختيار الألوان الداكنة أو الأنماط المشتتة التي تخفي العرق.





من بينها القهوة.. تجنب بعض الأطعمة



هناك بعض الخيارات الغذائية التي قد ينصح بتجنبها عندما تكون في الخارج، وذلك لأنها قد تكون من بين مسببات كثرة التعرق.



بالتأكيد يجب تجنب الطعام الحار، إذ تتفاعل أجسامنا مع الطعام الحار بنفس الطريقة التي تتفاعل بها مع أي حرارة أخرى، فهي تحاول تبريد الأشياء، مما يؤدي إلى التعرق.



كما لا يُنصح بشرب القهوة و تناول الكافيين أيضاً لأنه يحفز الغدد الكظرية في الجسم ويسبب تعرق راحة اليد والقدمين وتحت الإبطين.





تقليل الحركة والترطيب



التعرق هو طريقة جسمك من أجل التبريد، لذا، من خلال البقاء بارداً، فإنك تقلل من الحاجة إلى التعرق، مما يعني التقليل من الحركة كذلك.



في الطقس الحار، قد يكون من المفيد حقاً وضع وعاء من الثلج أمام المروحة لتوزيع الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة.



فكرة جيدة أخرى هي إبقاء الستائر مفتوحة خلال النهار لمنع الشمس من ارتفاع درجة حرارة في الغرفة.





تناول الأكل بكميات قليلة



إن تناول وجبات صغيرة بشكل أكثر انتظاماً يمكن أن يساعد في الحفاظ على انتعاشك، حيث إن الحرارة الأيضية ضرورية لتكسير الطعام.



كما أن البقاء رطباً بشكل جيد طوال اليوم سيحافظ أيضاً على انخفاض درجة حرارة الجسم، مما يقلل حالة التعرق الممكنة في فصل الصيف.



يمكنك أيضاً الاحتفاظ بالمرطبات في الثلاجة للحصول على تأثير تبريد عند تناولها.

العلاجات الطبية



إذا كنت تشعر بأنك تتعرق بشكل زائد، فقد تحتاج إلى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت تعاني من حالة تسمى فرط التعرق.



إذا قمت بذلك، هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لك، نذكر منها:



مضاد للتعرق بوصفة طبية الذي يكون عالي القهوة، ولا يمكن شراؤه إلا بوصفة طبية، إضافة إلى بعض الكريمات التي تمنع كثرة التعرق في بعض المناطق من الجسم.



كما هناك بعض الأدوية المتاحة والتي تمنع المواد الكيميائية التي تسمح لأعصاب معينة بالتواصل مع بعضها البعض، مما يمكن أن يساعد في تقليل التعرق.

مضادات الاكتئاب يمكن أن تكون الحل العلاجي، كون القلق يمكن أن يؤدي إلى التعرق الزائد، إذ قد يصف الطبيب مضادات الاكتئاب.



حقن البوتوكس تقوم بسد الأعصاب التي تسبب التعرق بشكل مؤقت، ويستمر الحقن لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وبعد ذلك يجب تكرار العلاج.



أما في الحالات القصوى، هناك بعض الخيارات الجراحية المتاحة، والتي تشمل العلاج بالموجات الدقيقة، وإزالة الغدة العرقية، وجراحة الأعصاب. عربي بوست

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