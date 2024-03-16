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ويمكن الحصول على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن. ومع ذلك، هناك عدة أسباب للمعاناة من نقص فيتامين أو معدن معين، بما في ذلك عدم تناول الأطعمة الصحية أو ضعف قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات.وبهذا الصدد، شاركت خبيرة الصحة سامانثا غرينر، 5 علامات حيوية لنقص الفيتامينات في الجسم، وهي:قد تكون ناجمة عن نقص فيتامين A، الموجود في الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، والخضروات الصفراء مثل الجزر والبطاطا الحلوة.ويعد فيتامين A ضروريا لصحة العين بشكل عام، لذا فإن صعوبة الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة يمكن أن يكون علامة على نقص الفيتامين في الجسم.يساعد فيتامين D على امتصاص الكالسيوم، ما يعني أن الشعور بالضعف والألم في العظام يمكن أن يكون مؤشرا على انخفاض مستوياته.ويمكن أن تشير آلام العضلات أيضا إلى نقص فيتامين D لأنه يلعب دورا مهما في ضمان عمل عضلاتنا بكفاءة.يؤدي نقص الزنك في الجسم إلى ضعف بصيلات الشعر وجفافه.ويوجد هذا الفيتامين في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ويمكن تناوله كمكمل غذائي.قد تكون ضبابية الدماغ (تشوش التفكير وعدم التوازن) وفقدان الذاكرة ناجمة عن نقص فيتامين B، الذي يوجد في البروتينات والخضر الورقية ويدعم الصحة العامة لأدمغتنا.يلعب فيتامين C دورا مهما في صحة الفم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الوقاية من أمراض اللثة.ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين C، الموجود في الحمضيات والفلفل والقرنبيط وعدة أطعمة أخرى، إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات اللثة وضعف الأسنان.وإذا كنت تشعر بالقلق من احتمال إصابتك بنقص الفيتامينات، فيجب استشارة طبيبك العام. RT