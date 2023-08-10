اضافة اعلان

5 مخاطر تهدد الأطفال بسبب الشوكلاتة





يعشق الأطفال الشوكولاتة السوداء، التي تتميز بنكهتها الغنية والفريدة، بينما يفضل البعض الآخر الشوكلاتة اللبنية الناعمة والممتلئة بالحليب.بجانب طعمها اللذيذ، تحتوي الشوكلاتة أيضًا على فوائد صحية تُساهم في تحسين صحة الأطفال فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي نظام المناعة، والمغنيسيوم الذي يدعم صحة العظام والأعصاب، والحديد الذي يحد من فرص الإصابة بنقص الدم.تحتوي الشوكلاتة على كمية عالية من السُكر والسعرات الحرارية، وعند تناولها بكميات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسُمنة وهو أمر خطير لصحة الأطفال، حيث يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مستقبلية مثل اضطرابات القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.تحتوي الشوكلاتة على كمية كبيرة من السُكر، وعند تناولها بصورة مكررة قد تتسبب في زيادة مستوى السُكر في الدم، مما يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالسكري ومشاكل صحية أخرى مرتبطة به.تحتوي بعض أنواع الشوكولاتة على مكونات معينة مثل الصويا أو المكسرات، مما تتسبب في ظهور تفاعلات تحسسية مثل طفح جلدي أو صعوبة في التنفّس.تحتوي الشوكلاتة على مادة الكافيين، وهي مادة تنشط الدماغ وتؤثر على النظام العصبي.الإصابة بمشاكل الأسنان:تحتوي الشوكلاتة على سُكر يُمكن أن يتسبّب في تسوس الأسنان عندما يتراكم عليها.قد يؤدي تناول الشيكولاتة الزائد إلى تكون البلاك وتسبّب تسوس الأسنان.لحماية الأطفال من هذه المخاطر، يُنصح بتناول الشوكلاتة بشكل معتدل، وضمن حدود الكمية الموصى بها، وتفادي تناولها بصورة متكررة ومستمرة.كما يجب تشجيع الأطفال على اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الفواكه والخضروات وممارسة النشاط البدني للمحافظة على صحتهم.