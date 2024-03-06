الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 مشروبات تذيب الدهون يمكن تناولها في الصباح

خل التفاح
خل التفاح

يساعد دمج مشروبات لها قدرة على إذابة الدهون في الروتين الصباحي، على الوصول إلى الأهداف الخاصة بإنقاص الوزن مع توفير العناصر الغذائية الأساسية والترطيب على مدار اليوم.

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ويمكن أن يقوم الشخص بتجربة أي من الخيارات التالية، التي وردت في تقرير نشرته صحيفة Times of India، بغية الوصول إلى المشروب المناسب بشكل أفضل، لكن يجب تذكر أن يتم تناول مشروبات إذابة الدهون في إطار نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

وإليكم فيما يلي قائمة بالمشروبات الخمسة ذات المفعول السحري في إذابة الدهون.

1. منقوع الحلبة
تعتبر بذور الحلبة مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية وقد تم استخدامها لعدة قرون في الطب التقليدي لفوائدها الصحية المختلفة. إن نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناول الماء في الصباح يمكن أن يساعد في جهود فقدان الوزن.
وتحتوي الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام. كما يُعتقد أن بذور الحلبة تحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلها إضافة ممتازة إلى الروتين الصباحي لفقدان الدهون.

2. الشاي الأخضر
تقول دكتورة أرشانا باترا، اختصاصية التغذية وطبيبة متخصصة في مرض السكري: "يشتهر الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، بما يشمل قدرته على تعزيز فقدان الوزن.. إن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، ويعزز عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون.
وأضافت باترا أن تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح يوفر دفعة لطيفة من الكافيين من دون التوتر، مما يجعله بديلاً مثاليًا للقهوة. ويمكن لمزيج الكافيين ومضادات الأكسدة المتوافر في الشاي الأخضر أن يُحسن التركيز، مما يهيئ الشخص ليوم مثمر.
3. شاي الزنجبيل والكركم
إن الزنجبيل والكركم هما نوعان من التوابل القوية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وتأثيراتها المعززة لعملية التمثيل الغذائي. إن الجمع بينهما في الشاي الدافئ يمنح متعة المشروب اللذيذ، بالإضافة إلى توفير جرعة قوية من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا. يساعد الزنجبيل على الهضم ويقلل الانتفاخ، بينما يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي للدهون ويدعم صحة الكبد.

4. خل التفاح
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم. يساعد خل التفاح الغني بحمض الأسيتيك على تنظيم مستويات السكر في الدم وقمع الشهية، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية. إن خلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع الماء وملعقة من عسل النحل يؤدي إلى الاستمتاع بنشاط وحيوية وانتعاش. يمكن تناول المشروب في الصباح لبدء عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون طوال اليوم.
5. مشروب البروتين
يمكن أن يكون العصير المليء بالبروتين خيارًا مرضيًا ومغذيًا للإفطار ويعزز أيضًا فقدان الدهون. يمكن مزج المكونات معًا مثل السبانخ والتوت ومسحوق البروتين وحليب اللوز وملعقة كبيرة من بذور الكتان أو بذور الشيا للحصول على مشروب منشط ومعزز لعملية التمثيل الغذائي.
ويساعد البروتين على الشعور بالشبع والرضا، بينما تساعد الألياف الموجودة في الفواكه والبذور على الهضم وتدعم التحكم الصحي في الوزن.

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