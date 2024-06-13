 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 أسباب تدفعك لتجنب استخدام البلاستيك في مطبخك

أدوات مطبخ بلاستيكية
أدوات مطبخ بلاستيكية

يُعد البلاستيك جزءًا لا غنى عنه في حياتنا، حيث يتواجد داخل مطابخنا، سواء كان على هيئة حاويات تخزين أو أدوات طبخ، فإن ملاءمته جعلته الاختيار الأمثل، ومع ذلك، تكمن وراءه حقيقة خطيرة إذ يؤثر على صحتنا وبيئتنا.. كيف؟

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"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي أضرار استخدام أدوات الطبخ البلاستيكية وفقًا لـ "Only my health".

أضرار استخدام أدوات المطبخ البلاستيكية

قد يتسبب استخدام أدوات المطبخ البلاستيكية في عدد من الأضرار المحتملة، التي تتمثل فيما يلي:


تسرب المواد الكيميائية الضارة
تحتوي الكثير من أدوات المطبخ البلاستيكية على بعض المواد الكيميائية الضارة، مثل:


- ثنائي الفينول، وهو مادة كيميائية تُستخدم في تصنيع بعض أنواع البلاستيك وقد تتسرب إلى الطعام والمشروبات، وأكدت الدراسات أن ثنائي الفينول، يمكن أن يعطل النظام الهرموني ويزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب.


- الفثالات، تُستخدم هذه المركبات لزيادة مرونة البلاستيك وقد ترتبط بمشاكل صحية مثل اضطرابات النمو والتمثيل الغذائي.


تفاعل البلاستيك مع الحرارة
عند تسخين الطعام في الأوعية البلاستيكية، قد تتسرب المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام، ويُعتبر وضع الأوعية البلاستيكية في الميكروويف أو غسالة الصحون من الممارسات التي يمكن أن تزيد من خطر تسرب هذه المواد.


مصدر للبكتيريا
الخدوش في الأوعية البلاستيكية يمكن أن تخلق أماكن تتجمع فيها البكتيريا، مما يزيد من خطر التلوث الغذائي، كما يمكن أن يؤدي الاهتراء إلى تسرب المواد الكيميائية بشكل أكبر.


المخاطر البيئية للأوعية البلاستيكية
قد يسبب البلاستك بعض المخاطر البيئية التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، مثل:


التلوث البلاستيكي

البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي، مما يعني أنه يمكن أن يستغرق مئات السنين ليتحلل في البيئة؛ مما يؤدي إلى تراكم النفايات البلاستيكية في المحيطات والتربة، ويضر بالحياة البرية والنظم البيئية.


الميكروبلاستيك
مع مرور الوقت، تتحلل الأوعية البلاستيكية إلى جزيئات صغيرة تُعرف بالميكروبلاستيك، وهذه الجزيئات يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية، مما يسبب تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والحيوانات.


انبعاثات الكربون
إنتاج البلاستيك يتطلب كميات كبيرة من الطاقة ويصدر كميات كبيرة من انبعاثات الكربون، مما يساهم في تغير المناخ، والذي يعود بالضرر على الصحة الجسدية والنفسية كذلك.


البدائل الصحية والبيئية للأوعية البلاستيكية

هناك العديد من البدائل الصحية التي يمكن الاعتماد عليها كبديل للبلاستيك، مثل:


الأوعية الزجاجية
تعتبر الأوعية الزجاجية خيارًا آمنًا وصحيًا لتخزين الطعام وتسخينه، فالزجاج غير قابل للتفاعل مع الطعام ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة.


الأوعية الفولاذية المقاوم للصدأ
الفولاذ المقاوم للصدأ هو خيار آخر ممتاز، فهو متين، غير تفاعلي، وسهل التنظيف، ويمكن استخدامه لتخزين الطعام الساخن والبارد على حد سواء.


الأوعية المصنوعة من السيليكون
السيليكون هو مادة مرنة وآمنة للاستخدام في الطهي والتخزين. إنه مقاوم للحرارة ولا يتفاعل مع الطعام.


الأوعية الخزفية
الأوعية الخزفية تعتبر خيارًا صحيًا وجميلًا لتقديم الطعام وتخزينه، فهى مقاومة للحرارة ويمكن استخدامها في الفرن والميكروويف.


نصائح لتقليل استخدام البلاستيك في المطبخ

استخدام حقائب التسوق القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية.


استخدام أغطية الطعام القابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأغلفة البلاستيكية.


اختيار المنتجات التي تأتي في عبوات زجاجية أو ورقية بدلاً من البلاستيكية.

 

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