 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 أسباب ستدفعك لتناول البصل يومياً

بصل
بصل

يُضيف البصل نكهة رائعة إلى العديد من أطباق الطعام، رغم ما يسببه من ذرف للدموع. وسواء كنت تُحبّ تناول البصل نيئاً أو مطبوخاً، فالبصل الذي يصنّف من ضمن الخضار الجذرية يتمتع بفوائد صحيّة كثيرة، بحسب ما ذكر موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في الولايات المتحدة الأميركية.

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ووفقاً لتصنيف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في الولايات المتحدة الأميركية، ينتمي البصل إلى الفصيلة النرجسية.


يتميز البصل بتعدد أنواعه وألوانه ونكهته، فهناك الأبيض والأحمر والأصفر والليلكي والأخضر والكرّاث، ويستخدم كل نوع في أطعمة معينة.


يتمتع البصل بفوائد عديدة أبرزها: انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، الوقاية من الحالات المزمنة، الحماية من أمراض القلب، وقاية العظام، محاربة البكتيريا، والمساعدة على الهضم.


ويحتوي البصل على مركبات كيميائية وفيرة، مثل "الأليسين" و"الكيرسيتين" و"الفيسيتين" ومركبات كبريتية أخرى، مثل "ثاني كبريتيد ثنائي الأليل" و"ثلاثي كبريتيد ثنائي الأليل".


كما بيّنت دراسات أنّ البصل ومكوناته الرئيسية بكميات محددة أظهر الكثير من الفوائد، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة لقرحة المعدة، ومضادة لفرط حمض يوريك الدم.


تحتوي حبّة واحدة البصل متوسطة الحجم، على: 45 سعرة حرارية، 11 غراماً من الكربوهيدرات، 3 غرامات من الألياف، غرام واحد من البروتين، و5 مليغرامات من الصوديوم.


وتشمل المُغذّيات في البصل: 34 مليغراماً من الكالسيوم، 28.5 ميكروغرام من حمض الفوليك، 0.31 مليغراماً من الحديد، 0.2 ميكروغرام من المنغنيز (ما يُعادل حوالى 10% من القيمة اليومية)، 190 مليغراماً من البوتاسيوم، 0.26 مليغراماً من فيتامين "ب-6"، 12 مليغراماً من فيتامين "سي" (ما يُعادل 20% من القيمة اليومية).


وبحسب موقع "Better Health Channel" الإلكتروني الرسمي التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، فإنّ البصل يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان، كغيره من النباتات العشبية الأخرى، مثل الثوم، والنعناع، والريحان، والمريمية. 


كما يتميز البصل في كونه أنه خالٍ من الدهون والكوليسترول.  ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي)، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية، بحسب وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) الأميركية. وأنه يجب اختيار حبّات البصل المتماسكة، وتجنّب البصل النابت الذي يتمتع بلون غير متناسق. وكلما كان البصل أصغر حجماً، كانت نكهته أقوى. 


ويُفضل أن يكون البصل قوي وخالي من العيوب، وأن لا يكون للأوراق رائحة. كما يجب تخزينه في مكان بارد ومظلم مع الكثير من التهوية، لاستخدامه خلال اربعة أسابيع، إضافة إلى تجنب تخزين البصل غير المقشر بالكامل في الثلاجة. وكالات

 

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