الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 أطعمة تحارب قشرة الرأس

قشرة الرأس
قشرة الرأس

تعتبر قشرة الرأس من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس خاصة في فصل الشتاء، وعادة، ما ترتبط القشرة بفروة الرأس الدهنية وذلك بسبب فطر يسمى Malassezia Globosa.

الأسباب الشائعة لقشرة الرأس

قد تزداد مشكلة قشرة الرأس عندما يكون الشخص مريضًا بالإضافة إلى أن الطقس البارد يمكن أن تؤدي إلى ظهور القشرة، كما أن أحد الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني، حيث قد يصاب بعض الأفراد الذين يعانون من قشرة الرأس بالتهاب الجلد الدهني في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأذنين أو منتصف الوجه أو منتصف الصدر.

اضافة اعلان


ويمكن التخلص من القشرة بشكل طبيعي حيث تساعد بعض الأطعمة على تقليل مشاكل قشرة الرأس.


أطعمة قد تساعد في تقليل القشرة

 

الأسماك الدهنية:

 الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والتونة غنية بالدهون الصحية. وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم للدهون غير الصحية يمكن أن يزيد مشكلة قشرة الرأس، بينما قد تساعد الدهون الصحية في تقليلها. كما أن السلمون التونة غنيان بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في جعل الشعر صحيًا.


البيض:

البيض غني بالزنك والبيوتين مما يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر، وتفرز فروة رأسنا الزهم وهو مادة ذات طبيعة زيتية يميل لونها للون الأصفر يتم إفرازها بشكل طبيعي في الجسم من قبل الغدد الدهنية التي تتوزع في مختلف أنحاء الجسم، وتتواجد بشكل خاص قرب سطح الجلد يساعد على حماية فروة رأسنا من التلف.


الأفوكادو:

يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ويساعد على جعل شعرنا وفروة رأسنا صحية ولامعة.


المكسرات:

مصدر صحي آخر للدهون النباتية هو المكسرات، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.


الموز:

 يعد الموز مصدرًا رائعًا للزنك والبيوتين الذي يساعد على التحكم في فروة الرأس ويعمل بشكل فعال للحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.


الزبادي:

إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن الزبادي يعمل كمصدر طبيعي رائع. فهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.

 

اقرأ أيضاً: 

أسئلة وأجوبة حول موضوع قشرة الرأس

تعرف على أسباب ظهور قشرة الرأس

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بذور الكتان

بذور الكتّان.. قيمة تغذوية عالية وفوائد جمة

منذ6 ساعة
اللياقة البدنية

كيف تخدع عقلك لممارسة الرياضة؟

منذ6 ساعة
عرق سوس

6 أعشاب قد تزيد من خطورة أمراض القلب

منذ7 ساعة
حمض الجليكوليك.. المقشر المثالي للبشرة

حمض الجليكوليك.. المقشر المثالي للبشرة

منذ7 ساعة
بهاق

مرض البهاق وآثاره العضوية والنفسية على الأطفال

منذ8 ساعة
الحمية الاطلسية

الحمية الأطلسية للتخلص من دهون البطن... فما هي؟

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 