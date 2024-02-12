6 أطعمة تحارب قشرة الرأس

تعتبر قشرة الرأس من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الناس خاصة في فصل الشتاء، وعادة، ما ترتبط القشرة بفروة الرأس الدهنية وذلك بسبب فطر يسمى Malassezia Globosa.





الأسباب الشائعة لقشرة الرأس



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قد تزداد مشكلة قشرة الرأس عندما يكون الشخص مريضًا بالإضافة إلى أن الطقس البارد يمكن أن تؤدي إلى ظهور القشرة، كما أن أحد الأسباب الشائعة لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني، حيث قد يصاب بعض الأفراد الذين يعانون من قشرة الرأس بالتهاب الجلد الدهني في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الأذنين أو منتصف الوجه أو منتصف الصدر.



ويمكن التخلص من القشرة بشكل طبيعي حيث تساعد بعض الأطعمة على تقليل مشاكل قشرة الرأس.





أطعمة قد تساعد في تقليل القشرة

الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والتونة غنية بالدهون الصحية. وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم للدهون غير الصحية يمكن أن يزيد مشكلة قشرة الرأس، بينما قد تساعد الدهون الصحية في تقليلها. كما أن السلمون التونة غنيان بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في جعل الشعر صحيًا.



البيض:

البيض غني بالزنك والبيوتين مما يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وجودة الشعر، وتفرز فروة رأسنا الزهم وهو مادة ذات طبيعة زيتية يميل لونها للون الأصفر يتم إفرازها بشكل طبيعي في الجسم من قبل الغدد الدهنية التي تتوزع في مختلف أنحاء الجسم، وتتواجد بشكل خاص قرب سطح الجلد يساعد على حماية فروة رأسنا من التلف.



الأفوكادو:

يعد مصدرًا رائعًا للدهون الصحية ويساعد على جعل شعرنا وفروة رأسنا صحية ولامعة.



المكسرات:

مصدر صحي آخر للدهون النباتية هو المكسرات، فهي غنية بالزنك والفيتامينات والمواد المغذية التي ترتبط بجودة الشعر.



الموز:

يعد الموز مصدرًا رائعًا للزنك والبيوتين الذي يساعد على التحكم في فروة الرأس ويعمل بشكل فعال للحصول على شعر رائع وتقليل القشرة.



الزبادي:

إذا تحدثنا عن البروبيوتيك الطبيعي، فإن الزبادي يعمل كمصدر طبيعي رائع. فهو يقلل من خطر القشرة التي تسببها الفطريات.

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