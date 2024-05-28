6 فواكه تساعدك في الحصول على بطن مسطحة

من الأهداف الصحيّة التي يسعى الكثيرون لتحقيقها الحصول على بطن مسطحة، حيثُ تعتبر البطون المسطحة من علامات اللياقة البدنية والصحة الجيدة، إلى جانب أنها تعزز الثقة بالنفس والشعور بالراحة. وإذا كنت تسعى لتحقيق هذا الهدف، فإن تناول الفواكه يمكن أن يكون له دور كبير في ذلك.

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فيما يلي قائمة بـ 6 فواكه يمكن أن تساعدك في الحصول على البطن المسطح الذي تسعى له، كما عدّدها لنا موقع TIMESOF INDIA:





فاكهة التفاح للحصول على بطن مسطحة



ذكرت دراسة نشرت في مجلة Journal of Oleo Science، أن المشروبات التي تحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في التفاح لديها القدرة على تقليل الدهون في الجسم، فبعد ثمانية أسابيع من تناول المشاركين في الدراسة لمشروب التفاح، لاحظ الباحثون اختلافاً في منطقة الدهون الحشوية، كما كان تناول المشروبات الغنية بالبوليفينول على المدى الطويل قادراً على تقليل مستويات الدهون في البطن لديهم.



تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على 27 غراماً من الكربوهيدرات، ولكن بما أن حوالي خمسة غرامات منها عبارة عن ألياف، فإنها تعمل على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبذلك، يدخل السكر إلى مجرى الدم ببطء، مما يجنبك تراكم السعرات الحرارية.



التفاح أيضاً غني بألياف البكتين ويساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وخسارة الوزن، حيثُ تعمل الألياف بالإضافة إلى محتوى الماء في الفاكهة على تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع مما يساعدك في النهاية على التحكم في الوزن عن طريق تجنب تناول الوجبات الخفيفة.





الموز



يعدّ الموز إضافة متعددة الاستخدامات لنظامك الغذائي وفاكهةً فعّالة للحصول على بطن مسطحة، تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 105 سعرات حرارية، وثلاثة غرامات من الألياف، والكثير من السكر الطبيعي.



بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموز كمية جيدة من الفيتامينات، بما في ذلك البوتاسيوم والكربوهيدرات، وتحتوي هذه الفاكهة الصفراء على نسبة قليلة جداً من الدهون، حيثُ توفر موزة صغيرة واحدة حوالي 1 غرام من البروتين وثلث غرام من الدهون.



بالمقارنة مع الفواكه الأخرى، مثل التوت، يحتوي الموز على سعرات حرارية أكثر وبالتالي فهو أعلى من حيثُ الطاقة، لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي المتوازن للأشخاص من ثلاث إلى خمس حصص من هذه الفاكهة يومياً، ويعتبر تناول الموز باعتدال خياراً رائعاً للحصول على الطاقة حتى لو كنت تحاول تقليل السعرات الحرارية وخسارة الوزن.





البرتقال



يقوم فيتامين أ الذي يحتويه البرتقال بتحويل الأنسجة الدهنية البيضاء (التي لا يحتاج جسمك إليها) إلى أنسجة دهنية بنية تساعدك على حرق السعرات الحراريةوتوزيع أفضل للدهون.



فضلاً عن ذلك، يمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في البرتقال أن تُرضي شهيتك للحلويات، مما يقلل من إغراء تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.





البطيخ



إذا كنت تحاول الحصول على بطن مسطحة وخسارة الوزن، فالبطيخ هو إحدى أفضل الفواكه التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، حيث يحتوي على 92% من الماء، مما يجعله خياراً ممتازاً لبقاء جسمك رطباً، فالجفاف يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع بدلاً من العطش، مما يسبب تناول سعرات حرارية غير ضرورية عندما يحتاج جسمك إلى الماء.



بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن البطيخ يتكون أساساً من الماء، فهو يتمتع بكثافة منخفضة من السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناول الكثير منه دون الوقوع في فخّ الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، ففي إحدى الدراسات التي حدّثنا عنها موقع verywellhealth، تم إعطاء المشاركين كوبين من البطيخ أو البسكويت قليل الدسم بنفس السعرات الحرارية يومياً لمدة أربعة أسابيع، ليجد الباحثون إثر انتهاء فترة التجربة أن الأشخاص المنتمين لمجموعة البطيخ كان معدّل الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام لديهم منخفضاً، كما ساعد تناولهم للبطيخ على انخفاض كبير في وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وضغط الدم.





الليمون



لا أحد يستطيع إنكار حقيقة أن عصير الليمون هو إحدى أفضل الفواكه التي يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي، إذا كنت تحاول إذابة دهون البطن والحصول على بطن مسطحة، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، مما يساعد على زيادة معدل الأيض وإزالة سموم الجسم بشكل أفضل.



علاوة على ذلك، فإن عصير الليمون منخفض السعرات الحرارية له خصائص مرطبة تساعد على تقليل السعرات الحرارية ودعم وظيفة التمثيل الغذائي في جسمك، كما يساعد عصير الليمون على تحسين عملية الهضم وتحفيز إنتاج الصفراء، مما يساعد على هضم الطعام ومنع الانتفاخ.



لذلك، لا شكّ أن بدء يومك بكوب من الماء والليمون يساعدك على عملية التمثيل الغذائي وبقاء جسمك رطباً، وكلاهما ضروري للحصول على بطن مسطحة.





الطماطم



قد لا تكون الطماطم هي الفاكهة الأولى التي تتبادر إلى ذهنك للحصول على بطن مسطح وخسارة الوزن، لكنها مفيدة بشكل لا يصدق، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئاً طيلة اليوم.



ويتّفق الخبراء على أن الطعم الحمضي الحاد للطماطم يشبع ذوقك، مما يجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام بعد فترة وجيزة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الطماطم على تحفيز إنتاج الحمض الأميني المسمى الكارنيتين، والذي يُعرف بتعزيز قدرات حرق الدهون في الجسم.



ولا ننسى أن الطماطم أيضاً مصنّفة على أنها فاكهة ذات سعرات حرارية سلبية، وهو الطعام الذي يحتاج طاقة غذائية ليُهضَم أكثر من الطاقة التي يمُدّ بها الطعام الجسم، بالتالي، فإن هضم هذه الأطعمة الخاصة يحرق سعرات حرارية أكثر مما تحتوي عليه بطبيعتها، وتحتوي مئة غرام من الطماطم على 17 سعرة حرارية فقط، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين C والحديد.



وتعدّ 94% من حجم حبة الطماطم على الماء فقط، ذلك ما يجعل تناولها بانتظام يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، وكون جسمك رطباً هو عنصر أساسي لفقدان الوزن، فإذا لم تكن رطباً، سوف تميل كليتيك إلى تخزين الماء، مما يؤدي إلى زيادة وزنك. لذلك، يجب عليك إضافة كمية كافية من الماء والأطعمة الغنية بالمياه إلى نظامك الغذائي. عربي بوست

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