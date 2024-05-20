6 من كل 10 أشخاص معرضون للجنون عند قضاء أغلب الوقت في المنزل

كشف استطلاع أجراه مركز «تاكر ريسيرش»، بمشاركة ألفي شخص في الولايات المتحدة، أن 68% ممن أمضوا وقتاً في الخارج قالوا إن ذلك يريحهم، وإن 66% قالوا إنه يضعهم في مزاج أفضل.



وقالت دراسة جديدة، وفق «ستادي فايندز»، إن الأشخاص يحتاجون إلى قضاء 67 دقيقة في الهواء الطلق كل يوم ليشعروا بالانتعاش.





من ناحية أخرى، فإن قضاء المزيد من الوقت في الداخل يمكن أن يؤدي إلى مشاعر الاكتئاب، بحسب 38% من المشاركين، والقلق وفق 33% منهم، والوحدة 32% منهم.



وبحسب «ستادي فايندز»، فإن نحو 6 من كل 10 أشخاص (58%)، سوف يصابون بالجنون بعد قضاء الكثير من الوقت في الداخل، مع متوسط عتبة الوقت الداخلي بلغت 10 ساعات ونصف الساعة.



وأفاد 4 من كل 10 تم استطلاعهم (42%)، أنهم بحاجة إلى حجز رحلة «للهروب» مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر. وكالات

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