السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 أسباب تدعوك لتناول الشمندر يوميا‬

عصير شمندر
عصير شمندر

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية ‫بأن الشمندر أو ما يعرف بالبنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد ‫الهامة والمفيدة للجسم مثل فيتامين "بي" والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، ‫فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من ‫الأطعمة.

وفيما يلى بعض فوائد الشمندر:

اضافة اعلان

 


 
1- ‫خفض ضغط الدم
‫يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد ‫النيتريك nitric oxide، الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية بحيث يمكن نقل ‫الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل ‫من ضغط الدم.

2- ‫الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب
‫يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين Betaine وحمض الفوليك -وهو نوع من ‫أنواع فيتامين "بي"- اللذين يؤديان إلى خفض الكولسترول في الدم، وهو ما ‫يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- ‫تعزيز القدرة على التحمل
‫تعمل النترات Nitrate الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل، وقد ‫أكدت الدراسات التي أجريت مع رياضيين على هذا التأثير الإيجابي.

4- ‫تحسين وظائف المخ
‫يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، ‫وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ.


5- ‫دعم وظائف الكبد
يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، ‫وهذا بسبب البيتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة ‫الكولسترول.

6- ‫المساعدة في علاج الأمراض المزمنة
‫يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين Betalain، وهو من فئات مضادات الأكسدة Antioxidants ‫والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة ‫والالتهابات المختلفة.

7- ‫المساعدة على الهضم
‫يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة ‫بالإمساك، كما أن يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

فوائد الشمندر للنساء وخاصة للحامل

أطعمة تخفف مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
امرأة مصابة بالصداع- تعبيرية

احذر! الصداع الصباحي عرض لهذه الأمراض

منذ 12 دقيقة
صورة تعبيرية

لهذا السبب لا تهمل تنظيف هاتفك الذكي

منذ 28 دقيقة
استغنِ عن صابون الاستحمام المعطر

تجنب هذه الأخطاء عند الاستحمام

منذ 47 دقيقة
الرجال الذين وصف لهم الفياغرا أو دواء مشابه أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18%

هل تعزز الفياغرا الذاكرة؟.. دراسة تجيب

منذ1 ساعة
تناول أدوية معينة قد يسبب ضعف السمع

تناول أدوية معينة قد يسبب ضعف السمع

منذ3 ساعة
منقوع الكركم

نقيع الكركم: 6 استخدامات صحية مذهلة!"

22 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ16 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ16 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 