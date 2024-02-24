7 أسباب تدعوك لتناول الشمندر يوميا‬

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية ‫بأن الشمندر أو ما يعرف بالبنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد ‫الهامة والمفيدة للجسم مثل فيتامين "بي" والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، ‫فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من ‫الأطعمة.



وفيما يلى بعض فوائد الشمندر:

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1- ‫خفض ضغط الدم

‫يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد ‫النيتريك nitric oxide، الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية بحيث يمكن نقل ‫الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل ‫من ضغط الدم.



2- ‫الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

‫يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين Betaine وحمض الفوليك -وهو نوع من ‫أنواع فيتامين "بي"- اللذين يؤديان إلى خفض الكولسترول في الدم، وهو ما ‫يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



3- ‫تعزيز القدرة على التحمل

‫تعمل النترات Nitrate الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل، وقد ‫أكدت الدراسات التي أجريت مع رياضيين على هذا التأثير الإيجابي.



4- ‫تحسين وظائف المخ

‫يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، ‫وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ.





5- ‫دعم وظائف الكبد

يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، ‫وهذا بسبب البيتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة ‫الكولسترول.



6- ‫المساعدة في علاج الأمراض المزمنة

‫يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين Betalain، وهو من فئات مضادات الأكسدة Antioxidants ‫والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة ‫والالتهابات المختلفة.



7- ‫المساعدة على الهضم

‫يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة ‫بالإمساك، كما أن يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم. -وكالات

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