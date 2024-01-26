7 أطعمة نباتية بها كالسيوم أكثر من الأسماك

يلعب الكالسيوم دورًا حاسمًا في الأداء السلس للجسم بداية من العظام ووصولًا إلى قوة ومرونة العضلات، وتعد الأسماك أحد المصادر الرئيسية للكالسيوم، إذ أنه بحسب الدراسات يحتوي كل 100 غرام من الأسماك على 15 ملغم من الكالسيوم.

لكن يمكن أن يصاب البعض بالحيرة بشأن ما يجب تناوله عند البحث عن بدائل للأسماك، بخاصة الأشخاص النباتيين، أو من يسعون للحصول على كميات عالية من الكالسيوم في وجباتهم. بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع DNA India، فيوجد 7 أطعمة نباتية تحتوي على كالسيوم أكثر من الأسماك، هي:

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1. اللوز

يحتوي كل 100 غرام من اللوز على 254 ملغم من الكالسيوم.

2. التوفو

وفقا للدراسات، يحتوي كل 100 غرام من التوفو على 680 ملليغرام من الكالسيوم.

3. بذور السمسم

يحتوي كل 100 غرام من بذور السمسم على 975 ملغم من الكالسيوم.

4. التين

يحتوي كل 100 غرام من التين على 162 ملغم من الكالسيوم.

5. الأعشاب البحرية

يحتوي 100 غرام من الأعشاب البحرية على 410-870 ملغم من الكالسيوم.

6. فاصوليا بيضاء

يحتوي كل 100 غرام من هذه الفاصوليا البيضاء الغنية بالألياف والحديد على 90 ملغم من الكالسيوم.

7. بذور الشيا

يحتوي كل 100 غرام من بذور الشيا على 456-631 ملغم من الكالسيوم.-(وكالات)