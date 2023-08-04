7 فوائد بفيتامين يتوافر في 10 أطعمة.. تعرفوا عليها

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يلعب فيتامين B6، القابل للذوبان في الماء، دوراً مهماً في وظائف الجسم المختلفة، بداية من التمثيل الغذائي إلى صحة الجلد ودعم الجهاز المناعي والعصبي، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.ويوفر فيتامين B6 الفوائد السبع التالية للجسم:1. تعزيز التمثيل الغذائييساعد فيتامين B6 في تحويل الطعام إلى طاقة، مما يجعله ضرورياً لعملية التمثيل الغذائي الصحية.2. إنتاج ناقل عصبيويشارك في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين وغابا، والتي تلعبدورًا في تنظيم الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.3. إنتاج الهيموغلوبينإن فيتامين B6 ضروري لتخليق الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.4. دعم جهاز المناعةيساعد الفيتامين أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي، مما يمكّن الجسم من مقاومة العدوى والأمراض.5. تحسين الجهاز العصبييدعم ويحسن فيتامين B6 الأداء السليم للجهاز العصبي ويساعد في نقل الإشارات العصبية.6. تعزيز صحة الجلديشارك فيتامين B6 في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والتئام الجروح.7. التوازن الهرمونيويلعب دورًا في تخليق وتنظيم الهرمونات المختلفة في الجسم.أطعمة غنية بفيتامين B6تشمل قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين B6 ما يلي:1. سمك السالمونيعد سمك السلمون مصدرًا رائعًا لفيتامين B6. يوجد حوالي 0.6 ملغ من فيتامين B6 في كل 85 غرامًا من سمك السلمون المطبوخ. كما يوفر سمك السلمون جرعة صحية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساهم في صحة القلب ووظائف الدماغ.2. صدور الدجاجتعد صدور الدجاج الخالية من الدهون عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، كما أنه مصدر غني بفيتامين B6. يحتوي صدر دجاج مطبوخ وزنه 85 غرامًا يحتوي على ما يقرب من 0.5 مغم من فيتامين B6، مما يجعله إضافة قيمة لأي وجبة متوازنة.3. سمك التونةيوفر سمك التونة كمية كبيرة من فيتامين B6، إذ تحتوي حصة تزن 85 غرامًا من سمك التونة على حوالي 0.9 ملغ من فيتامين B6.4. الفستقإن مجرد تناول 30 غرامًا فقط من الفستق يمنح الجسم ما يقرب من 0.5 مغم من فيتامين B6.5. البرقوقيعتبر البرقوق أو البرقوق المجفف طريقة حلوة ومريحة لإضافة فيتامين B6 إلى النظام الغذائي. يحتوي نصف كوب من البرقوق منزوع النوى على حوالي 0.3 مغم من فيتامين B6.6. أفوكادوتحتوي ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 0.5 ملغ من فيتامين B6.7. بذور زهرة دوار الشمستعتبر بذور دوار الشمس المحمصة خيارًا رائعًا كوجبة خفيفة مقرمشة ومغذية تحتوي على حوالي 0.5 ملغ من فيتامين B6 في كل 30 غرام.8. السبانخيوفر كوب واحد من السبانخ المطبوخة نحو 0.4 ملغ من الفيتامين.9. الموزيقدم الموز متوسط الحجم حوالي 0.4 ملغ من فيتامين B6.10. الحمصيحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على حوالي 1.1 ملغ من فيتامين B6.