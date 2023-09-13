7 نصائح طبية وقائية لصحة الأطفال والطلاب مع بدء المدارس

يحل العام الدراسي الجديد، ويتبعه حلول فصل الخريف وبرودة الطقس، الأمر الذي يفتح المجال لإصابة الطلبة بالأمراض.



طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس قدم -عبر وكالة الأناضول- مجموعة من النصائح تتعلق بحماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض مع انطلاق العام الدراسي الجديد نقلتها الجزيرة: اضافة اعلان



القاعدة الأساسية هي الوقاية خير من العلاج، ولا أنصح الأمهات بشراء أي فيتامينات أو أدوية لتقوية المناعة عند الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأننا لا نعلم جودة هذا المنتج، فيجب استشارة الطبيب والشراء بوصفة طبية من الصيدليات مباشرة.

نطلب من الآباء والأمهات تعليم الأطفال وتعويدهم على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وكيفية العطس الآمن (تغطية الفم بالذراع أو بمنديل ثم إلقاؤه في القمامة)، وطرق التنظيف بعد استعمال الحمام، فضلا عن تعليمهم كيفية استخدام مواد ومستلزمات النظافة، بحيث يجب أن يراها في المنزل بشكل واضح من دون الاكتفاء بالحديث عنها فقط.

ننصح بوضع مناديل معطرة أو معقمات في حقيبة الطفل أثناء ذهابه للمدرسة، وإرشاده بضرورة مسح وتعقيم كفيه كل 2-3 ساعات لحمايته من الفيروسات.

ننصح بتناول الأغذية الغنية "بأوميغا 3″، مثل الأسماك والجوز والبقوليات والأفوكادو، والخضروات الخضراء مثل الكرفس والسلق والسبانخ والجرجير والبقدونس كونها غنية بالحديد.

قبل بدء فترة الدراسة، أنصح بإجراء فحوص شاملة لكل طفل، للتأكد من عدم وجود مشاكل في السمع أو النظر غير مكتشفة بعد، كما أوجه بضرورة إجراء تحليل دم في حال كان الطفل يذهب للمدرسة لأول مرة ومراقبة مستوى فيتامين (د) و(ب 12) والحديد والزنك لعلاقتها بتطور المخ وتقوية المناعة.

نحث مديري المدارس على ضرورة تهوية الفصول والقاعات في كل الأوقات وفي كافة فصول السنة، كما ننصح بتقديم بعض الدروس في الهواء الطلق إن كان الطقس جميلا.

الاعتياد على النوم والاستيقاظ المبكر يفيد الأطفال بشكل كبير في الدراسة، كما يعمل على تعزيز صحتهم ونمو أجسادهم.

المصدر : وكالة الأناضول