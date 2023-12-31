الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة

النوم بالميك أب
النوم بالميك أب

ترتكب العديد من النساء خطأ كبيراً عند الخلود إلى النوم ليلاً، دون تنظيف بشرتهن من مستحضرات التجميل وإزالة المكياج بشكل كامل، ما يجعلهن أكثر عرضة للمشاكل والأمراض الجلدية.

ووفق خبراء العناية بالبشرة، تتفاقم العديد من المشاكل بسبب ترك المكياج على البشرة قبل النوم. 

اضافة اعلان


1- يسبب التجاعيد

تُحطم الجذور الحرة البروتينات الأساسية الداعمة للبشرة، مثل الكولاجين، فتسبب ترهل البشرة واسمرارها وإصابتها بالتلف، فتزداد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.


2- بهتان البشرة

إهمال غسل البشرة وتنظيفها قبل النوم، ثم وضع الكريم أو السيروم المناسب لها، يترك قناعاً من خلايا الجلد الميتة بسبب المكياج على سطح البشرة، فتبدو باهتة غير مشرقة.


3- التهاب العين 

احمرار وتهيج وانتفاخ العين، بسبب الكحل أو الماسكارا، التي تسد بصيلات الشعر والغدد في العين، ما يتسبب في دمل العين المؤلم، أو إصابة العين بالعدوى والحساسية الشديدة، وانتفاخات تحت العينين، وظهور الهالات السوداء.


4-  الرؤوس السوداء

النوم بالمكياج هو أكبر سبب للرؤوس السوداء، خاصة بعد وضع كريم أساس ثقيل، ما يتسبب في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر بثور سوداء وبيضاء صغيرة.


5- حب الشباب

إهمال تنظيف البشرة قبل النوم، يقلل سلاسة الدورة الدموية، ويخفض إفراز الوجه دهونه بشكل منتظم، ما يتسبب في ظهور حب الشباب، والبثور الحمراء برؤوس بيضاء تحمل عدوى بكيترية.


6- رموش هشة

النوم بالماسكارا يجعل الرموش هشة ويسبب تساقطها وكسرها بسهولة.


7- جفاف الجلد

وضع الكريم المرطب فوق المكياج، عند النوم، يشكل حاجزاً يعيق وصوله إلى خلايا البشرة وترطيبها، وعند شعور المرأة بالكريم على وجهها، فإن ذلك يعني أنه لن يؤدي عمله كما يجب، بل يجعل البشرة أكثر جفافاً، فيؤدي إلى ظهور التجاعيد.


8- تشقق الشفاه

النوم  دون إزالة أحمر الشفاه، يسبب تشققها، بفعل امتصاصه الرطوبة منها.


نصائح

وينصح الخبراء بتنظيف الوجه من المكياج دائماً قبل النوم، وتنظيف فرش المكياج بانتظام للتخلص من البكتيريا، واستخدام المرطب وواقٍ من الشمس يومياً لمكافحة التقدم في السن، وتجنب الاشتراك في استخدام أدوات التجميل مع الآخرين، لتجنب العدوى.

 

اقرأ أيضاً:  

كوارث يسببها النوم دون إزالة المكياج

إبقاء مساحيق التجميل عند النوم يدمر بشرتك 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
22222-1-qesw5dwofebiw5fkmhd0ksi2x7z9xxlcmejo1jtoyc

تمرين لمدة 5 دقائق يزيد قدرة الإنسان على القراءة

منذ 31 دقيقة
جيش الاحتلال- غزة

الأطباء يشتبهون بـ “الليشمانيا”.. إصابة جنود الاحتلال في غزة بـ”آفات جلدية”

منذ2 ساعة
b12-for-bariatric-patients

العلامات الأكثر شيوعا لنقص فيتامين ب12

منذ22 ساعة
جيش الاحتلال

قد يصل بك إلى إطلاق النار على زملائك.. ما هو الكابوس وكيف يؤثر على سلوكنا؟

30 كانون الأول 2023
تعرف على أسباب ظهور قشرة الرأس

تعرف على أسباب ظهور قشرة الرأس

30 كانون الأول 2023
حرارة الجسم

ما هي درجة حرارة الجسم "الطبيعية".. إذا لم تكن 37؟

28 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قراءات أمنية غائبة

ماهر أبو طير |اليوم

تنكر غريب للأوطان..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عجز لغة الإعجاز

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. عام التحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

ليلة رأس السنة غزية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 