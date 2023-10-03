الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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8 أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع الليمون.. تعرف إليها

8 أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع الليمون.. تعرف إليها
8 أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع الليمون.. تعرف إليها
دبي- يعد الليمون فاكهة حمضية مشهورة تستخدم في النظام الغذائي اليومي لفوائده الصحية الفريدة، ولكن يمكن أن يؤثر دمج الليمون مع بعض الأطعمة على المذاق والفوائد الصحية.اضافة اعلان
ويستخدم الليمون على نطاق واسع بسبب مذاقه المتنوع وفوائده الصحية القوية واحتوائه على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية.
لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الليمون لأنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتفسد طعم الأطعمة الشهية.
وتشمل قائمة الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع الليمون القائمة أدناه، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India. 
1 - الحليب: يحتوي الليمون على حامض الستريك، والذي عندما يقترن مباشرة بالحليب أو منتجات الألبان الأخرى يتفاعل ويؤدي إلى التخثر وإفساد الملمس.
كما أن استهلاكهما معا يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات حمضية ويسبب حرقة شديدة وحموضة في المعدة.
2 - اللبن والزبادي: كما هو الحال مع الحليب، يمكن أن يتسبب عصير الليمون في تخثر اللبن والزبادي. وعند الرغبة في الجمع بين هذه المكونات فمن الأفضل أن تتم الإضافة تدريجيا وبطريقة مناسبة.
3 - الأطعمة شديدة التوابل:وبما أن الليمون حمضي بطبيعته فقد يزيد من حرارة الأطعمة الغنية بالتوابل، لذا يجب تجنب إضافة الليمون إلى الأطباق الحارة للغاية لأنه يجعلها حارة بشدة ما يجعل الطعام أقل متعة.
4 - المأكولات البحرية: في حين أن الليمون غالبا ما يستخدم مع المأكولات البحرية، إلا أنه ليس اقترانا عالميا، إذ يجب تجنب إقران الليمون مع أنواع الأسماك الأكثر اعتدالا لأنه يمكن أن يتغلب على نكهاتها الرقيقة.
5 - الفواكه الحلوة: ويتميز الليمون بطعم منعش، والذي يمكن أن يتغلب على الحلاوة الطبيعية للفواكه مثل البطيخ والفراولة الناضجة. إذا تم الجمع بين الليمون والفواكه، فربما يمكن إحداث توازن في النكهات من خلال إضافة قليل من العسل لتعزيز الطعم.
6 - الخضراوات القلوية: كذلك عندما يقترن الليمون بالخضراوات القلوية مثل السبانخ، فإنه يمكن أن يتسبب في تحول الخضراوات إلى لون أغمق وفقدان مظهرها الأخضر النابض بالحياة.
ولتجنب ذلك، يمكن إضافة عصير الليمون إلى الخضراوات القلوية قبل وضعها على المائدة مباشرة.
7 - بهارات عطرية: ويتمتع الليمون بنكهة حمضية قوية يمكن أن تتعارض أحيانا مع بعض التوابل ذات الرائحة القوية، مثل القرنفل أو الهيل.
وعند استخدام الليمون في الأطباق التي تحتوي على مثل هذه التوابل، ينبغي استخدامه بحكمة للحفاظ على مزايا نكهة ومذاق باقي المحتويات.
8 - الخل: في حين أن كلا من الليمون والخل يوفران الحموضة، فإن الجمع بينهما بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى طعم لاذع أو حامض بشكل مفرط، من الأفضل استخدام الخل أو الليمون حسب الوصفات المعتادة. -(العربية نت)
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