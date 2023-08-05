السبت 05 آب 2023
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8 نصائح للتعامل مع تشابك الشعر

8 نصائح للتعامل مع تشابك الشعر
8 نصائح للتعامل مع تشابك الشعر
يعتبر تشابك الشعر من بين أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا عند محاولة تسريحه، إذ إن فكّ العقد قد يستغرق وقتاً طويلاً من التمشيط، كما أن التمشيط بعنف قد يعرّض الشعر للضرر.اضافة اعلان





إضافة إلى أن عملية الشد العنيفة التي تحدث عند محاولة فك التشابك، قد تكون جد مضرة بفروة الرأس، خصوصاً بالنسبة للأشخاص أصحاب الفروة الحساسة.
ومن أجل الحد من تشابك الشعر، يجب معرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك أولاً، ثم محاولة علاجها، أو الابتعاد عن العادات التي تؤدي لها، لنتعرف عليها.

المسامية وتشابك الشعر





قد يكون لدى الأفراد المُعرّضين للتشابك الشديد ما يسميه الخبراء شعراً عالي المسامية؛ ما يعني أن الطبقة الخارجية من الشعر (وتسمى أيضاً قشرة الشعر) ليست كثيفة. وهذا يجعل الشعر يمتص الماء ويفقده بسرعة، ما يؤدي إلى تشابكه بسرعة أيضاً.

كما أن احتكاك فروة الشعر ذات المسامية العالية ببعضها البعض قد تؤدي إلى تشابك الشعر بشكل سريع، ما يصعب عملية تسريحه، ودرجة التشابك قد تختلف من شخص لآخر حسب نوعية تماسك قشرة الرأس الخارجية.

وحسب مجلة "mindbodygreen"، فإن بعض الأشخاص يولدون بشعر ذي مسامية عالية بالطبيعة، لكن هناك آخرون تصبح خصلات شعرهم أعلى مسامية، مقارنة بالسابق، بسبب التعرض لعوامل ضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية، وتفتيح لون الشعر، ومواد التمليس الكيميائية، وما إلى ذلك، لذلك يجب توخي الحذر عند التصفيف لأنه قد يكون أكثر عرضة للكسر.

أسباب أخرى تؤدي إلى تشابك الشعر


إن من بين الأسباب التي تؤدي إلى تشابك الشعر بسهولة هي جفافه، وقلة الرطوبة، والتي تعني صعوبة انزلاق المشط فيه.

وفي حال ربط الشعر الجاف، أو لفه باستمرار إلى الوراء، فإن هذه العملية تعمل على تشابك الخصلات بسهولة، والالتفاف حول بعضها، وفي نهاية اليوم يصبح تسريح الشعر بحاجة إلى مجهود كبير.

كما أن النوم على نوعية قماش خشنة تساعد بشكل كبير في تشابك الشعر بالليل، وذلك لأن الشعر يلتصق بألياف القماش بسهولة.

ومن أجل تفادي حدوث هذا المشكل، ينصح بشكل دائم النوم على وسائد مصنوعة من الساتان أو الحرير؛ لأنها أكثر نعومة وغير مؤذية للشعر.

فيما يعتبر طريقة مشط وتسريح الشعر سببا في هذا المشكل، خصوصاً بالنسبة للأشخاص أصحاب الشعر الخشن، إذ إنهم يقومون بتمرير المشط بشكل سريع، دون إدخاله إلى أعماق الشعر، وهو المكان الذي عادةً ما تجتمع فيه الخصلات المتشابكة.

نصائح لتفادي تشابك الشعر


يمكن اعتماد مجموعة من النصائح السهلة والبسيطة، من أجل تفادي مشاكل تشابك الشعر المتكرر، والتمكن من تسريحه بسهولة في المنزل.
ومن بين أبرز هذه النصائح ما يلي:

التقليل من استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية والتفتيح بقدر الإمكان
الالتزام بمنتجات غسيل كريمية كثيفة
وضع قناع لترطيب الشعر ضمن الروتين الأسبوعي
استخدام علاجات ما قبل الشامبو المرطبة
اختيار تصفيفات شعر تناسب نمط الشعر بشكله الطبيعي
تمشيط الشعر من الجذور إلى الخصلات 
تجديل الشعر قبل النوم
تفادي تجفيف الشعر بالمنشفة

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