9 أسباب وراء زيادة وزن النساء بعد الأربعين

بعد تخطي النساء سن الأربعين، يحدث تغير في التوازن الهرموني في جسمهن، وتباطؤ عملية الهضم وفقدان العضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً حول البطن، حيث تتراكم الدهون بسهولة.



يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب زيادة وزن النساء بعد تجاوز سن الأربعين، ونصائح للتحكم في الوزن عند هذا السن، وفقًا لما نشره موقع "Womens health".

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أسباب زيادة وزن النساء بعد الأربعين



يعتبر من أبرز الأسباب وراء زيادة الوزن بعد سن الأربعين، حيث يميل الجسم إلى احتجاز الدهون نتيجة لتقلبات هذا الهرمون قبل انقطاع الطمث.



2- تغيرات في مستويات البروجسترون

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هذا الهرمون بعد سن الأربعين، وهو فترة سن اليأس، إلى احتباس الماء وانتفاخ الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



3- تناول الأدوية

بعض النساء قد يتناولن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب والكورتيزون بعد سن الأربعين، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.



4- تغيرات في الشهية

قد يزيد تغير في الهرمونات من شهية المرأة ويجعلها تتناول كميات أكبر من الطعام.



5- التقدم في العمر

يزداد الوزن عادةً مع التقدم في العمر بسبب قلة معدل النشاط البدني.



6- قلة الحركة

مع تقدم العمر، ينخفض مستوى النشاط البدني مما يسهم في زيادة الوزن.



7- مقاومة الجسم للأنسولين

يمكن أن يزيد تجاوز الأربعين من استهلاك السكر والأطعمة المصنعة من مقاومة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.



8- الإجهاد والتوتر

مستويات التوتر والإجهاد تزداد مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى انتاج هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يعيق عملية فقدان الوزن.



9- فقدان كتلة العضلات

يمكن أن يؤدي فقدان كتلة العضلات مع التقدم في العمر إلى تراكم الدهون في الجسم.





نصائح للتحكم في الوزن بعد الأربعين



ويمكن التحكم في الوزن بعد سن الأربعين، ولكن يتطلب ذلك اتباع بعض النصائح المفيدة، والتي تتضمن ما يلي:



1- التقليل من تناول الكربوهيدرات

لا يجب عليك الحرمان من الكربوهيدرات، بل يمكن الاعتدال في تناولها من مصادر مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة.



2- الابتعاد عن الإجهاد والتوتر

الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، مما يزيد من الشهية ويؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون.



3- تجنب السكر والمشروبات المحلاة

قللي من تناول المشروبات المحلاة بالسكر وحاولي تقليل كمية السكر في الشاي والقهوة.



4- النوم المنظم

النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في إنقاص الوزن، لذا حاولي الحصول على نوم جيد كل ليلة.

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