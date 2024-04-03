9 علاجات منزلية لحروق اللسان

على الرغم من أن حروق اللسان مزعجة، إلا أنها في كثير من الأحيان ليست خطيرة.



يمكن أن يكون شرب المشروبات الباردة وتناول الوجبات الخفيفة المبردة مفيدًا. فإذا أحرقت لسانك، فمن المحتمل أنك تعاني من عدم الراحة والحساسية.

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يمكن أن يكون اللسان المحروق مؤلمًا، وهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تهدئة المنطقة المحروقة وتخفيف الانزعاج. وذلك وفق ما يذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص:





1. اشطفه بالماء البارد



إذا كنت قد أحرقت لسانك، فأنت بحاجة إلى شطفه على الفور بالماء البارد أو مص مكعبات الثلج للمساعدة في تبريد المنطقة وتقليل الالتهاب.



للثلج خصائص مخدرة، لذا فإن شرب الماء المثلج أو مص مكعب ثلج أو مصاصة ثلج سيساعد في تخفيف حرق اللسان.





2. شرب السوائل الباردة



ارتشف السوائل الباردة مثل الماء أو الحليب أو شاي الأعشاب المهدئ للمساعدة في تخدير المنطقة المحروقة وتخفيف الألم. وتجنب المشروبات الساخنة أو الحمضية، لأنها يمكن أن تزيد من تهيج اللسان المحروق.





3. تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية



من المهم تجنب تناول الأطعمة الحارة أو الحمضية أو ذات القوام الخشن التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المنطقة المحروقة وإطالة فترة الانزعاج.





4. ضع العسل



أشار تحليل 26 تجربة إلى أن العسل كان الأكثر نجاحًا في شفاء الحروق والجروح الجزئية التي أصيبت بالعدوى بعد الجراحة.



ضع كمية صغيرة من العسل مباشرة على المنطقة المحروقة من لسانك. يحتوي العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة وشفاء الأنسجة المحروقة.





5. استخدم جل الصبار



ضع كمية صغيرة من جل الصبار النقي على المنطقة المحروقة من لسانك.يتمتع الصبار بخصائص تبريد ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الألم وتعزيز الشفاء.





6. تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية



إذا كنت تعاني من ألم شديد، يمكنك تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين للمساعدة في تقليل الانزعاج.



اتبع تعليمات الجرعة الموجودة على العبوة. وتجنب التدخين أو مضغ التبغ أو تناول الأطعمة الساخنة أو الحارة أو الحمضية حتى يلتئم لسانك المحترق. إذ يمكن لهذه المهيجات أن تزيد من تفاقم المنطقة المحروقة وتؤخر الشفاء.





7. مارس نظافة الفم الجيدة



حافظ على نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف أسنانك ولسانك بلطف باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لمنع العدوى وتعزيز الشفاء.





8. حافظ على رطوبة جسمك



اشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا وتعزيز الشفاء. فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانزعاج وتأخير عملية الشفاء.





9. امنح اللسان بعض الوقت



معظم حالات حرق اللسان تشفى من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام إلى أسبوع. كن صبورًا واسمح لسانك بالتعافي بشكل طبيعي. أما إذا كان لسانك المحروق مصحوبًا بألم شديد أو تورم أو صعوبة في البلع، أو إذا لم يتحسن خلال بضعة أيام، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية؛ فقد تشير هذه الأعراض إلى حرق شديد أو عدوى تتطلب علاجًا متخصصًا. وكالات

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