أبطال "أوراق النسيان" التركي يروجون للمسلسل بالأردن

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شهد الأردن عرض أولى حلقات مسلسل " أوراق النسيان/ سارماشيك زاماني"، في عرض خاص في سينما تاج، بحضور أبرز أبطاله الممثلين التركيين هازال توريسان، ويغيث كيرازجي، كجزء من جولتهما في الشرق الأوسط للترويج للإصدار الجديد، من إنتاجات TOD الأصلية.والعمل يدور حول دراما نفسية في أجواء إثارة عالية، وهو من إخراج غوكشن أوستا وللمؤلف سافاش كوركماز، ويشارك به ممثلون من أبرزهم بورسين ترزيوغلو وأونور تونا، وهو دراما من 16 حلقة وتم تصويره في تركيا.الممثلة الرئيسية بورشين ترزيوغلو، التي لعبت دور شخصية رؤيا في أول مسلسل أصلي لتركيا على Netflix بعنوان "The Protector"، كانت أيضا البطلة في المسلسل الرقمي Hukumsuz وتدور حول جرائم قتل النساء في تركيا، تلعب في "أوراق النسيان" شخصية "ايزغي" التي لديها زواج سعيد ووظيفة تحبها، حيث تبدأ في التساؤل عن كل ما تؤمن به بعد كلمات شخص غريب تلتقي به يوما ما. ما هي حقيقة زوجها كريم؟ وهل يكون زواجهما الذي يبدو سعيدا على وشك الانهيار. ولا تعرف ما إذا كانت ستصدق ما تسمعه أو ما تراه أو ما تشعر به. نتيجة لاستجوابها، تجد إيزغي نفسها في مركز للشرطة، فهل يمكن لكريم أن يقتل امرأة؟المسلسل في حلقته الأولى يكشف عن الأبعاد النفسية للعلاقات الزوجية التي تقوم على العنف والتهديد وأثرها على الصحة النفسية على المرأة والعائلة، وسيناقش هذه الآثار في حلقاته التي تنطلق في 21 من الشهر الحالي من إنتاجات TOD الأصلية، ومتاح باللغة العربية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار تزايد الحماس لعرض المسلسل، يمكن للمشاهدين متابعة العرض الأول له على TOD، بدءًا من 21 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث ستصدر المنصة حلقتين أسبوعيا.صورت أحداث المسلسل في حي فاخر وعصري، فيما تلعب الممثلة هازال توريسان دور شخصية "آرزو"، بينما يلعب الممثل يغيت كيراتشي دور "أوزغور" وهو مطلق ولديه ابنة ومفوض في الشرطة."يحتل المحتوى التركي مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث يأسرهم بقصصه الغنية وعمقه العاطفي وصداه الثقافي. إن الأداء الجذاب للممثلين الأتراك، جنبا إلى جنب مع الروايات الفريدة، يخلق تجربة مشاهدة يتردد صداها بعمق في جميع أنحاء العالم العربي، مما يعزز التواصل القوي والدائم"، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD.ورحب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات، بالمجموعة التي استضافتها الهيئة في الأردن. وشدد على أهمية الاستفادة من صناعة الأفلام والتصوير لعرض الإبداعات الفنية الأردنية.وذكر عربيات أيضا أن الهيئة ترحب بشدة بالعديد من شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بهدف إلهامها لإنتاج المزيد من الأفلام داخل البلاد.وعبر نجوم المسلسل، ومن بينهم الممثلة الشهيرة هازال توريسان، عن سعادتها بزيارتها للأردن. قالت توريسان: "أنا سعيدة للغاية بشأن الإصدار القادم من مسلسلنا. لقد كانت رحلة مذهلة، ولا يسعني الانتظار حتى يشهد الجمهور الأردني القصة الجذابة التي عملنا بجد لإحيائها". وأعرب يغيت كيرازجي عن تأديته الشخصية التي دفعته إلى استكشاف أعماق جديدة كممثل، قائلاً: "لقد كرست جهدي ووقتي لجعل هذا الدور يصبح حقيقة، وأنا أؤمن بأن تفانينا الجماعي في أصالة العرض وعمقه سوف يأسران الجماهير ويثيران اهتمامهم بلا شك، مما يخلق تجربة مشاهدة رائعة لا تنسى".