الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبطال «صراع العروش» يدعمون فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

لينا هيدي
لينا هيدي

تحظى القضية الفلسطينية بدعم واهتمام كبيرين على مستوى العالم خاصة مع الأحداث الأخيرة التي كشفت وحشية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الدموية في حق المدنيين داخل قطاع غزة، وتواصل الشعوب حول العالم إعلان دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية يوما بعد يوم، ومن ضمنهم نجوم وأبطال الدراما والسينما حول العالم، الذين يحاولون من خلال قواعدهم الجماهيرية الكبيرة في جميع أنحاء العالم زيادة التوعية بما يحدث داخل قطاع غزة من جرائم تصل لـ «الإبادة الجماعية».

وقام عدد كبير من المشاهير حول العالم بقراءة أجزاء من التهم الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، في محاولة لدعم القضية الفلسطينية والتوعية بها، ضمن مبادرة أطلقها مهرجان فلسطين للأدب وشارك فيها 29 فنانا وكاتبا من مختلف دول العالم.

نجوم العالم يدعمون القضية الفلسطينية

وكان من بين المشاركين ليام كننجهام، وتشارلز دانس، ولينا هيدي وتوبايس مينزيس أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير «Game of Thrones»، بالإضافة إلى الممثل الإنجليزي من أصول مصرية خالد عبدالله بطل مسلسل «The Crown»، بجانب الممثلين الأمريكين والاس شون، سوزان ساراندون، سينثيا نيكسون التي شاركت مؤخرا في إضراب عن الطعام خارج البيت الأبيض تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، كما شاركت الممثلة والمخرجة المصرية عايدة الكاشف في الفيديو.

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واتسعت قائمة المشاركين أيضا لتشمل كتاب وفنانين: توندي أديبيمبي، غبنجا أكيناجبي، آدم بكري، كاثلين تشالفانت، ستيف كوجان، تشارلز دانس، ستيفن ديلان، إنوا إيلامز، بابا إيسيدو، لينا هيدي، مازا منجيستي، توبياس مينزيس، سبيده موافي، إنديا مور، بيتر مولان، سينثيا نيكسون، ماكسين بيك، داريو لاداني سانشيز، مايسي ريتشاردسون سيلرز، علياء شوكت، مورجان سبيكتور، كاريس فان هوتن، هارييت والتر وزوكيسوا وانر. -وكالات

 

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