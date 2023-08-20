"أشكال" و"حرقة" يتقاطعان في النضال والحرية

إسراء الردايدة

اضافة اعلان

البحث عن حياة أفضل وسط أشباح النظام السابق التي تطارد أحلام التونسيين الذين ثاروا على العنف والفساد والسياسة القمعية، يلقي بظلاله على الفيلمين التونسيين "حرقة" لمخرجه لطفي ناثان، و"أشكال" لمخرجه يوسف الشابي، وإن اختلفا في طرحهما.كلا الفيلمين اللذين يعرضان في مهرجان عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم، يسلطان الضوء على تونس، إذ يحدث كلاهما في أعقاب الثورة، ويغوصان في المحيط والجو العام لتونس.في "حرقة" صراع مخلفات ثورة الياسمين التونسية، وكما هو الحال مع "أشكال" ليوسف الشابي، فإنه يستخدم التضحية بالنفس لمحمد بوعزيزي (الذي أشعل الربيع العربي) كنقطة انطلاق موضوعية، لكن حيث ركز الشابي عدسته على عملاء النظام، يواجه المخرج لطفي ناثان تأثير التهميش البيروقراطي المستمر من خلال كفاح شاب.حرقة.. اليأس بعد الثورةيرسم لطفي ناثان اليأس المحترق للمهرب الشاب المعذب علي "الممثل آدم بيسا" لشخصية قوية في فيلم إثارة يعالج الظلم الاجتماعي. فمن بين الأحداث التي وقفت وراء الربيع العربي، استمد المخرج ناثان من بئر عميقة من الحزن والغضب لهذه الدراما المؤلمة، مما أدى بالجمهور إلى انفصاله الرهيب مثل أثر البنزين المحترق: العنوان نفسه يعني "الاحتراق" (وحرقة بالتونسي تعني الهروب بالقارب للهجرة) مستوحى من قصة محمد البوعزيزي، البائع التونسي المتجول الذي أشعل الربيع العربي في العام 2011 (حرفيًا أيضًا) من خلال إشعال النار في نفسه خارج مكتب الوالي في مدينة سيدي بوزيد بوسط تونس -مما جعلها نقطة الصفر لثورة الياسمين- احتجاجًا على الفساد الرسمي والشرطة التي ضربته عندما لم يعد بإمكانه دفع رشاواهم.مرت السنوات لكن المشاكل القديمة المتمثلة في عدم المساواة والفساد والظلم ما تزال قائمة، وهي موضوع إدانة غاضبة في "حرقة" أول ظهور روائي مثير للإعجاب للمخرج المصري الأميركي لطفي ناثان.هذه الحياة القاسية هي بالفعل خانقة مثل نفق الهروب، لكن احتمالات الحرية تتقلص أكثر عندما يظهر شقيق علي ليخبره بوفاة والدهما، ويترك شقيقتهما الصغرى أليسا (سليمة معتوق) وسارة (إقبال حربي) في رعايته. تزداد الأمور سوءًا عندما يصل جامع من البنك بأخبار سيئة بها تفيد بأن علي قد ورث ديون والده إلى جانب مسؤولياته. يبدو أن هناك صدمة من أحداث سابقة أدت إلى عزل علي عن عائلته، والذي جعله يفضل الآن النوم في الفناء بدلاً من أخذ غرفة في منزله الفعلي.لكن علي ليس ضحية سلبية للظروف. يتحمل المزيد من المخاطر في نقل الوقود المهرب عبر البلاد؛ يبحث عن أخيه ليطلب مساعدة مالية؛ حتى أنه يحاول أن تمنحه البلدية الوظيفة القديمة لوالده، والتي يعتقد أنه يجب أن تكون له حقوق. لكنه يتعثر في كل منعطف، ويبدأ الغضب الشديد في الظهور.توفر الموسيقا التصويرية لإيلي كيسزلر في "حرقة" إيقاعا قويا يتماهى مع غضب علي المكبوت؛ فيما تستكشف كاميرا ماكسميليان بتلر الحالة العقلية لعلي عندما يبدأ في الانقسام، بينما تلتقط أيضا بوضوح محيطه الأوسع، من الشوارع الحضرية الفوضوية إلى المناظر الطبيعية التي تشبه الحلم.أداء علي وبصمته وقلة كلامه لافتة، فهو رجل لا يبالي بصمته وحتى عندما تخرج الأمور عن سيطرته يغدو وكأنه سيجارة مشتعلة ومحاطة بوقود متفجر. إن الرشوة التي يجب أن يتعامل معها لا تسرق منه المال فحسب، بل تتركه بلا مكان في العالم، بلا كرامة. وتكشف زيارة قصيرة لمنتجع سياحي عن الفجوة بينه وبين الأثرياء من زوار العالم الأول الذين ينظرون إليه وكأنه غير موجود. تعبيرات علي العرضية عن المودة -خاصة تجاه أليسا، تشي بموقف خاص تجاه الحب.أليسا التي تقدم سردًا صوتيًا يحول قصة علي إلى أسطورة من نوع ما. هذه المحاولة لإضفاء الطابع الإنساني على علي من الخارج، واحتوائه في دراما عائلية بدلاً من رؤيته عارياً بشروطه الصعبة، قد تأتي كحل وسط؛ ففي حين وثق المخرج لطفي ناثان في جمهوره هذا الأمر، تغدو مساهمة أليسا تقدم صوتًا أنثويًا مهمًا في عالم الظلم الذكوري للغاية، وتأطيرها للأحداث هو إلهاء بسيط في فيلم به مثل هذا الاتهام المقنع والقوي."حرقة" فيلم قوي يحمل إحساسًا دافعًا بالزخم، ولا يقبل أبدًا الواقعية الاجتماعية الرقابية التي يمكن أن تكون الوضع الافتراضي لأعمال مثل هذه.أشكال.. الاحتراق من أجل العدالةفيلم إثارة يمزج بين أجواء عمل الشرطة وعناصر الخيال العلمي غير المتوازنة، يمثل فيلم "أشكال" ظهورًا مثيرًا للإعجاب للمخرج التونسي المولد يوسف الشابي. بعد العرض الأول للفيلم في أسبوع المخرجين بمهرجان كان السينمائي هذا العام، إذ تدور أحداث الفيلم في منطقة حدائق قرطاج بتونس العاصمة في أعقاب الانتفاضة العربية العام 2011.بعد المظاهرات العامة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، توقفت أعمال البناء في المباني في هذه المنطقة، تاركة غابة خرسانية من المباني السكنية غير المكتملة. يخبرنا التعليق الافتتاحي "شيئًا فشيئًا" أن أعمال البناء بدأت مرة أخرى.وفي خضم هذا، تم العثور على جثة محترقة في موقع بناء. هل كان انتحارا؟ زملاء الرجل الميت على يقين من أنه لم يكن كذلك، وهناك أدلة أخرى تدعم ذلك. لم تكن هناك أي علامة على وجود كدمات، وهي سمة معتادة عندما يضرم شخص ما النار في نفسه، ويصطدم بأي شيء في الجوار. ولماذا تشعل النار في نفسك وحدك بعيدًا عن الأنظار إذا كنت تريد أن تقوم باحتجاج؟في بداية "أشكال" يوسف الشابي، علمنا أن حدائق قرطاج هي حي يقع شمال تونس العاصمة، وقد تم بناؤه في البداية لكبار الشخصيات في النظام القديم، وكان من المفترض أن يصبح جزءًا حديثًا وجريئًا من المدينة. في كانون الأول (ديسمبر) 2010، أشعلت أول سلسلة من عمليات التضحية بالنفس الثورة التونسية وسقوط بن علي، وتم تعليق بناء الحي.عندما يبدأ الفيلم، استؤنفت أعمال البناء للتو، ونتعرف على المبنى الرئيسي في هذه القصة من خلال إطارات رائعة ومتناسقة ولقطات غير مشبعة، حيث يكون الضوء أكثر سطوعًا قليلاً والظلال ليست مظلمة، تقريبًا كما لو في حلم. إنه جو كئيب ضبابي، من أول لقطة إلى مكان يكاد يكون كما لو كان يختبئ من العالم بينما في الوقت نفسه ينتظر حدوث شيء ما.وحين يتم العثور على جثة عامل بناء داخل المبنى. يأتي اثنان من المحققين، يحققان ويطرحان الأسئلة. تسأل السيدة فاطمة (فاطمة أوصيفي) البنائين الآخرين إذا كان للمتوفى عائلة، ويخبرونها عن طفلين في أوروبا. "هل كانت لديه أي مشاكل مع العمال؟ هل أهان أو كان مدينًا لأحد بالمال؟"، أجاب أحدهم: "كان مكتفيا بذاته ويخشى الله". وهو ما يقودها إلى سؤالها الأخير: "هل ذكر الانتحار؟".على الرغم من رد الرجال بأنه لم يفعل، ناقشت فاطمة الأمر لاحقًا مع زميلها بطل (محمد حسين جراعه)، الذي كان يسأل العمال الآخرين عن التوترات المحتملة بين التونسيين والعمال من جنوب الصحراء. يناقش الاثنان إمكانية قيام الرجل بقتل نفسه نتيجة التلاعب، وفي هذه الحالة، يلاحظ بطل أنه لو تم تصوير حادثة الاحتراق سينتهي بها الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.وهكذا، خلال الدقائق العشر الأولى من الفيلم، لم نتعلم فقط أن بطلينا ليس لديهما أدنى فكرة عن سبب وفاة الرجل، ولكن أيضًا أن فاطمة والشرطي بطلان يعيشان في عالم يبدو مختلفًا تمامًا عن عالمنا.في عالمهما، يقوم الأشخاص المجهولون بالتضحية بأنفسهم، ويكافحون من أجل قضية ويفقدون هوياتهم في هذه العملية، وغالبًا ما يقومون بأعمال أكثر تدميرًا للذات ترتكبها حشود عاشت كثيرًا وتحتاج بشدة إلى التغيير.بالطبع، لا يظهر لنا "أشكال" أي من تلك التفاصيل، لأن جوهر الفيلم هو تحقيق بطل وفاطمة، والذي سرعان ما يصبح لغزًا أكثر مع ظهور المزيد من الجثث وظهور تفاصيل محيرة حول ظروف وفاتهما. لكن ما هو صحيح أن ما تحت السطح لا يقل أهمية عن الفيلم، حيث ذكريات ما حدث من قبل والخوف مما قد يحدث بعد ذلك تشكل حاضر المدينة ومستقبلها. إنها أجواء هادئة وقاتمة مثلها أشكال والذي يتكون غالبًا من ملاحظات فردية طويلة، مما يعطي فكرة عن تعليق الوقت ويضيف إحساسًا بالخطر إلى الفيلم. والشخصيتان الرئيسيتان تعززان هذا الشعور، كما نراهما في كثير من الأحيان بمفردهما، عميقين في التفكير، كما لو أنهما قد تم التخلي عنهما ووجدا نفسيهما عالقين في هذا المكان الذي لا يرحم.وعلى الرغم من أن مقدمة الفيلم مقنعة وتجذبك بالتأكيد في البداية، إلا أن "أشكال" سرعان ما يضيع في تخميناته الخاصة، ويفقد وتيرته وزخمه في هذه العملية. ليس هذا فقط، ولكن يتم إدخال عناصر خارقة للطبيعة تجعلنا نفقد الاهتمام بالجزء الاستقصائي من القصة، ولا يتم التعامل مع أي من هذه الجوانب بعمق كافٍ للوصول إلى نتيجة مرضية.أعمال الشابي السابقة تتقاطع مع فيلم "أشكال"، ففي أول فيلم قصير له في العام 2010، فيرس لو نورد (الرأس الشمالي)، تعامل مع التجار غير الشرعيين الذين أبرموا صفقات مع المافيا الألبانية. ثم عاد في العام 2012 في "بابل"، والتي فيها مخيم للاجئين على الحدود الليبية/ التونسية منذ بدايتها حتى وفاتها.على الرغم من أن هذا الموضوع وأسلوب الفيلم قد لا يكونان لأولئك الذين يحبون أفلام الإثارة سريعة الخطى، إلا أن "أشكال" يقدم نظرة حقيقية لبلد يتعافى من نظام فاسد.مشهد من فيلم حرقة للمخرج لطفي ناثان- (من المصدر)