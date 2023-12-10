أفلام "كرامة".. صيحة ضد جدار الفصل العنصري

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ما عرض من أفلام روائية فلسطينية مشاركة في الدورة 14 (دورة فلسطين) من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان"، احتشد بمحمول إنساني ذاكرتي مخنوق من جدار الفصل، وموجوع من أيام السجن، ومسكون بالأماني والحنين.يعدّ "200 متر" (2020، 96 دقيقة) من تأليف وإخراج أمين نايفة، الفيلم الروائي الأكثر انتماء لهذا النوع السينمائي ضمن باقي هذه الباقة من الأفلام الفلسطينية المشاركة بالتظاهرة السنوية لمعمل "612"، فهو روائي طويل من جهة، ولم يَدمج، من جهة ثانية، بين أنفاس روائية وأخرى تسجيلية كما في فيلم "اصطياد أشباح" (2017، 94 دقيقة) الذي عُرض، أيضًا، ضمن الدورة الاستثنائية من إخراج رائد أندوني.إضافة لـ"200 متر"، عِرض خلال أيام الدورة فيلمان روائيان فلسطينيان قصيران: "بيت ترقيع" (2013، 15 دقيقة) تأليف وإخراج حازم محمد الآغا، و"نكسة روح" (2017، 15 دقيقة) تأليف وإخراج سائد عاروري.في سياق متصل، يزاوج فيلم "اصطياد أشباح" بين التوثيقي التسجيلي لأسرى فلسطينيين يروون تجربة الاعتقال وأيام السجن، وبين جانب أدائيٍّ تمثيلي كان لا بد منه من أجل إيصال رسائل الفيلم وسرديّته. صيحة ضد الجدار بعيدًا عن كثيرٍ من تفاصيل فيلم "200 متر" الذي فاز بعدد من الجوائز ورشّح لعدد آخر، فإن رسالته الأهم هي الصيحة التي يطلقها ضد جدار الفصل العنصري.يفصل بين مكان إقامة مصطفى (علي سليمان) في الضفة الغربية، ومكان إقامة زوجته وابنه وابنتيه 200 متر إذا كان الحديث عن المسافة المجرّدة، وتفصل بينهما آلاف الأميال إن كنا نتحدث عن احتلال وجدار فصل عنصريٍّ وحواجز وتربّص وخوف وأحلام مهدورة في المسافة بين الأرض وأصحابها.بسبب رفضه الحصول على الهوية الإسرائيلية، تقطعت بأسرة مصطفى السبل، هو شرق جدار الفصل، وأسرته غربه، على مسافة مرمى العين يقيم هو وأمه، وتقيم زوجته وأولاده، وكل ليلة لا ينام أولاده إلا بعد أن يطمئنا على والدهم من خلال لغة سرية بينهم، هي إضاءة كهرباء شرفة منزله شرق الجدار، يقابلها إضاءة وإطفاء غرفة بناته غربه.الفيلم عن العمل في فلسطين الداخل، وظروف العيش تحت أسنة الاحتلال، عن سمات شعب يحب الحياة والغناء والنكتة ويواصل الحياة رغم كل الضرب على رأسه.ينشر مخرج الفيلم رائد أندوني (أو أنضوني) إعلانًا في إحدى صحف رام الله مفاده أنه يبحث عن نزلاء سابقين في مركز تحقيق المسكوبية في القدس. يشيّد نسخة طبق الأصل من غرف الاستجواب والزنازين في المركز بإشراف دقيق من النزلاء السابقين واستنادًا إلى ذكرياتهم.في هذا الوضع الواقعي، يعيد الرجال تمثيل استجواباتهم، ويناقشون تفاصيل حول السجن، ويسترجعون الإهانات التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم. إن كانت الصدمة النفسيّة هي ذكريات صادمة مُبعثرة، غير متّسقة وغير متسلسلة، فتجاوزها يكون في إعادة تنظيمها، وترتيبها، واستكمال أحداثها والمشاعر غير المنتهية من خلال تفريغها ومشاركتها.الأسرى نالوا من المكان بنيةً وشكلًا، ونالوا منه معنىً من خلاله تحويله إلى معرض ومكان يستطيعون فيه المشي، والغناء، ورؤية عائلاتهم وأحبّائهم. يخطّ الأسير المحرّر وليد دقّة هذه الأفكار في مقال بعنوان: "حرّر نفسك بنفسك"، وفيه يتحدّث عن التغيّرات الّتي طرأت على السجن في الزمن ما بعد الحداثيّ. فبعد أن كان السجن في زمن الحداثة حيّزًا مكانيًّا يستهدف جسد الأسير ويضعه في دهاليز مظلمة، تحوّل بفعل ما بعد الحداثة إلى سيلان فكريّ يشكّل ذهن الأسير موضوع ممارساته.وهنا نعود إلى إحدى مشاهد الفيلم التي يستحضر فيها أبو عطا، أحد الأسرى المحرّرين، شعوره بالانتصار والراحة بعد كلّ جولة تحقيق يتمكّن فيها من المحقّق ويُعيده خائبًا. فيسأله المخرج عن شعور النصر والراحة في ظلّ صعوبة الشروط الموضوعيّة المحيطة، وهنا يسخّف أبو عطا من هذه الظروف ويُشير نحو رأسه قائلًا: "هنا الفكرة"، وكأنّه في هذه اللحظة كشف لنا السرّ الكامن وراء الصمود. استعادة المكان.في الفيلم الروائي القصير "بيت ترقيع" يستعيد المخرج وكاتب النص حازم محمد الآغا حقوق أصحاب المكان من خلال حبكة تجعل من الأرملة جنين (الممثلة مها يوسف أيوب) التي استشهد زوجها وابنها، عاملة في شركة تنظيف داخل القدس المحتلة، وتجعلها تكتشف أن أحد البيوت التي أرسلت لتنظفه صادره الاحتلال وطرد منه أصحابه الأصليين، وعندما رفضت إدارة الشركة التي تعمل لديهم إرسالها إلى بيت آخر، قررت أن تقوم بواجبها الفلسطيني وتعيد لأصحاب البيت أشياءهم. البيت وطريقُه.. أيهما أجمل: البيت أم طريق البيت؟لعله السؤال الذي كان يلحّ على سائد العاروري كاتبًا ومخرجًا وهو يعمل على فيلمه الروائي القصير "نكسة روح" الذي يلخص القضية الفلسطينية من خلال حياة الجدة "جدة" التي تعود أخيرًا مع حفيدها إلى إحدى المدن الفلسطينية بعد زوال الاحتلال. تجد منزلها تمامًا كما تركته. تعيدها ذاكرتها إلى عام 1967 حيث تتذكر اللحظات الأخيرة التي قضتها في المنزل، لتجد في هذه الذكريات شيئًا غير متوقع تمامًا.