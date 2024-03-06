الأربعاء 06 آذار 2024
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أمل حجازي تخرج عن صمتها بعد تركها الحجاب: لم أخلع شرفي ومبادئي

أمل حجازي
أمل حجازي

خرجت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي عن صمتها، لترد لأول مرة على خبر خلعها الحجاب، بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بدون حجاب وهي تردد احدى اغنياتها الشهيرة.

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الفنانة اللبنانية أمل حجازي تخلع الحجاب..بعد 7 سنوات على ارتدائه (فيديو)

وفي التفاصيل، كتبت أمل في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "إلى كل من يهمه الأمر: أنا لم اخلع اخلاقي ولم أخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله، ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله، ولم اخلع حشمتي".

وتابعت أمل في تغريدتها: "وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح".

 

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