أمية ملص: لن أشارك في "باب الحارة" بعد رحيل محمد قنوع

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من جانب آخر، تحدثت أمية ملص عن علاقتها ببناتها، مشيرة إلى أنها أسست لعلاقة جيدة معهن تقوم على أساس الصداقة والاحترام، وتعتبر نفسها أمّا غير صارمة ومتفهمة جدا، ولا تشعر بوجود هوة ومسافة كبيرة بين جيلها وجيل بناتها؛ لأنها تحاول أن تواكب تطورهم.