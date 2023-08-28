الإثنين 28 آب 2023
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أمية ملص: لن أشارك في "باب الحارة" بعد رحيل محمد قنوع

أمية ملص
أمية ملص
أوضحت الفنانة السورية أمية ملص ، في حديث مع موقع "فوشيا"، المعروفة بشخصية "بوران" في سلسلة "باب الحارة"، رفضها المشاركة في الأجزاء المقبلة من العمل، خاصة بعد رحيل شريكها فيه الممثل محمد قنوع، بعدما تشاركا معا مدة 13 عاما، حملت الكثير من الذكريات وشكّلا خلالها ثنائيا لافتا.اضافة اعلان

من جانب آخر، تحدثت أمية ملص عن علاقتها ببناتها، مشيرة إلى أنها أسست لعلاقة جيدة معهن تقوم على أساس الصداقة والاحترام، وتعتبر نفسها أمّا غير صارمة ومتفهمة جدا، ولا تشعر بوجود هوة ومسافة كبيرة بين جيلها وجيل بناتها؛ لأنها تحاول أن تواكب تطورهم. 

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