"أنا في باريس لأني مجبورة أشتغل".. نادين نجيم تقدم اعتذارا لفلسطين

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وكتبت نادين، معلقةً على الفيديو: «بعتذر على هذا البوست اللي كان لازم ينزل من 10 أيام بس بسبب الظروف طبعًا ما كان له مطرح أبدًا.. بعيدًا عن القضية اللي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها ونعمل جهدنا حتى ندعم الأبرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا».وتابعت نادين: "نستمر بالدعم وبالمقابل شغلنا مسؤولية علينا والشركات الملتزمين معهن. بحبكن من كل قلبي والله ينصركم ويقويكم يا رب، ويرحم كل الشهداء".وكانت نادين نجيم قد نشرت في وقت سابق رسالة تضامنية مع قطاع غزة قالت فيها: "يا ربَّ السلام، أبعد الحروب عنّا وعن لبنان، وعن هذا الشعب المظلوم، صور الأطفال والأمهات والأبرياء توجع العظم حرام، والله حرام. يجب على كلّ الدول التدخل لتهدئة الوضع وإيجاد حلّ سريع".وأضافت: "شعب يريد أن يعيش في أرضه أقلّ حقوقه، أي شعب يقبل أن تسرق منه أرضه بكلّ بساطة ويمشي ويتهجر لا هوية ولا وطن ولا أمان؟! ما هذا المنطق؟! وإذا تكلمت يجب أن تتحمل إذلالاً وقتلاً ودماراً وحرباً!".ووصفت نجيم ما يحدث في فلسطين بالظلم الذي يدفع ثمنه المدنيون الذين لا حول ولا قوة لهم وعلقت: "غزة تقول لا للحرب".