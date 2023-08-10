الخميس 10 آب 2023
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أنباء عن انتحارهما.. وفاة مغنية راب وشقيقها في وقت واحد

ليل تاي- مغنية راب
ليل تاي- مغنية راب
أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي، 13 سنة، والتي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتها وشقيقها جايسون تيان، في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق، وفق بيان نشرته العائلة عبر حساب ليل على إنستغرام.اضافة اعلان

وقالت العائلة في البيان: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".

وأضافت العائلة المكلومة بوفاة ابنيها، أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العالة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

وأكدت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

في الأثناء، ذكر ناشر حساب "كايلا نيكول جونز" على موقع فيسبوك، أن الراحلة المعروفة باسم "Lil Tay" وهي أصغر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفيت منتحرة، وهو ما لم تذكره العائلة في بيانها.

يذكر أن "ليل تاي" صعدت إلى النجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، في العام 2017، عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، ونالت شهرة واسعة بمقاطع الفيديو التي كانت تبثها عبر حساباتها على "السوشال ميديا"، وتصورها وهي ترمي أكوامًا كبيرة من الأموال على الأرض أثناء التنقل داخل وخارج السيارات الرياضية الغريبة التي تقتنيها.

وبمجرد أن أصبحت اسمًا مألوفًا، اختفت من وسائل التواصل الاجتماعي وسط معارك والديها على الحضانة، وفي العام 2018، أعلنت "ليل تاي" أنها تلقت هي ووالدتها، أنجيلا تيان، "أمرًا من المحكمة" للعودة إلى فانكوفر من لوس أنجلوس لتقيم مع والدها.
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