الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أول تصريح لحورية فرغلي بعد استئصال الرحم

حورية فرغلي
حورية فرغلي
أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن خضوعها لعملية جراحية استأصلت خلالها الرحم بشكل كامل، وذلك تخوفا من تعرضها للإصابة بمرض السرطان بناء على نصيحة الأطباء.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قالت حورية في أحدث تصريح لها إنها كانت تتأمل أن تلتقي بالشخص المناسب الذي تبحث عنه للزواج منه وبناء عائلة فيما بعد، لكن حلمها انتهى بعد العملية الجراحية الجديدة، معلقة: "يمكن ربنا شايل لي الأفضل".
وتابعت الفنانة المصرية أنها تعتبر نفسها أمًّا لكل بنت وولد في مصر، موجهة الشكر والتقدير للجمهور وكذلك لوالديها على وقوفهم إلى جانبها، ودعواتهم لها.




وأكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي في تصريحات محلية لصحيفة "القاهرة 24" أنها تشعر بألم مكان الجرح لكنها تخلّصت في الوقت ذاته من الأورام الخبيثة وفق تعبيرها قائلة: "بطني لسه مفتوح وبوجعني، والحمد لله حاولت كتير وعملت عمليات كتير وشيلت أورام كتير وبترجع تاني والدكتور قال مش هينفع كده". -وكالات
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