الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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أيام قرطاج السينمائية تلغي كافة المظاهر الاحتفالية تضامنا مع فلسطين

أيام قرطاج السينمائية تلغي كافة المظاهر الاحتفالية تضامنا مع فلسطين
أيام قرطاج السينمائية تلغي كافة المظاهر الاحتفالية تضامنا مع فلسطين
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية خلال هذه الفعاليات تضامنا مع فلسطين، وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية.اضافة اعلان

وأكدت الهيئة في بيان لها أمس الاثنين، على أن "السينما والفن والثقافة تظل من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية والبصرية".

وأشارت إلى أن "أيام قرطاج السينمائية تأسست لتكون منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من إفريقيا والعالم العربي للانتصار للفنّ وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم ومن أهمها القضية الفلسطينية".

منوهة إلى أنه "لا شيء يميز هذه الأيام بقدر التزامها العميق والمتجذر بحرية الإبداع، وهو ما جعلها تحتضن العديد من المخرجين الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال الغاصب من فضح واقع الحرب وويلاتها".

وقال البيان إن الجورة الحالية "تنتظم تضامنا مع فلسطين واحتراما لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويقاوم من أجل استرجاع أرضه. وتنعقد هذه الدورة بإيمان راسخ أن التزامنا بمعاناة أشقائنا يمر أساسا عبر منح الفضاء لمبدعيهم من خلال عروض الأفلام والنقاشات واللقاءات الفكرية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. RT
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