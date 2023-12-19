الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أيسلندا تهدد بالانسحاب من مسابقة غنائية في حالة مشاركة "إسرائيل"

علم فلسطين يُرفع في مسابقة Eurovision الغنائية
علم فلسطين يُرفع في مسابقة Eurovision الغنائية

أكدت رابطة الملحنين وكتاب الأغاني في أيسلندا، التي تمثل الموسيقيين في البلاد، إنها تريد من هيئة الإذاعة الوطنية أن توقف مشاركتها في مسابقة Eurovision الغنائية إذا ظلت إسرائيل في المنافسة.

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وقالت رابطة الملحنين والموزعين الأيسلندية: "علينا جميعًا واجب اتخاذ موقف ضد الحرب وقتل المدنيين والأطفال الأبرياء. لدينا دائمًا خيار عدم وضع اسمنا على مثل هذه الأشياء، سواء كنا أفرادًا أو مؤسسات. نحن مدينون للدول التي تستخدم القوة العسكرية بأن لا نشاركها في حدث يتسم دائما بالبهجة والتفاؤل".


يذكر أن الفريق الأيسلندي Hatari تم تغريمه عام 2019 حين رفع علم فلسطين أثناء النهائي الذي أقيم في إسرائيل، لكسرهم قواعد المسابقة التي تمنع الرسائل السياسية.

وفي عام 2020، حضر فريق "هاتاري" نهائي Eurovision في هولندا للتأدية عرضا غنائيًا، واستدعوا المغني الفلسطيني بشار مراد الذي غنى بينما عرض العلم الفلسطيني على الشاشة.


تقام الدورة الـ68 من يوروفيجن في السويد ابتداء من 7 مايو حتى 11 مايو 2024.

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