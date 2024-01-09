الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تشن حملة شرسة لمقاطعة منتجات “هدى بيوتي”

هدى قطان
هدى قطان

واجهت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان، المشهورة بهدى بيوتي، حملات مقاطعة إسرائيلية لمنتجاتها، وذلك بعد نشرها قصة على حسابها بمنصة إنستغرام تخبر فيها متابعيها بأن إسرائيل تقتل الصحفيين عمداً في غزة، على خلفية استشهاد حمزة الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، وهي الحقيقة اليومية التي يواجهها الصحفيون على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 ديسمبر 2023. 

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مؤيدو إسرائيل يهددون بمقاطعة "سيفورا" التي تبيع منتجات هدى بيوتي 
قام مؤيدو  إسرائيل   من المؤثرين والمعلقين بتهديد سلسلة متاجر العناية الشخصية والتجميل الفرنسية "سيفورا" بمقاطعتها، إذا ما واصلت بيع منتجات شركة مستحضرات التجميل هدى بيوتي، لمالكتها العراقية الأمريكية، هدى قطان، ملفقين لها اتهامات بـ"كراهية اليهود" و"معاداة السامية". 


على حسابها بمنصة "تيك توك" نشرت المؤثرة، روشيل ليا، مقطع فيديو تنتقد فيه هدى بيوتي؛  لوصف الأخيرة الصهيونية بالنازية الجديدة، وشاركت مقاطع عدة من حساب نجمة التدوين في عالم التجميل على "إنستغرام" قائلةً: "نادراً ما رأيت شخصاً يكره اليهود ويكره إسرائيل مثل هدى قطان، ولا تزال سيفورا تبيع جميع منتجاتها في متاجرها".


هدى قطان تواجه حملات مقاطعة لمنتجاتها منذ بداية دعمها لغزة
يذكر أن خبيرة التجميل ورائدة الأعمال، هدى قطان، تواجه حملات مقاطعة إسرائيلية لمنتجاتها، منذ إعلان موقفها من الحرب على غزة، حيث وقع أكثر من 14.686 شخصاً عريضة تشير إلى أنّها تبث رسالة كراهية تجاه الشعب اليهودي، وتطالب العريضة شركة سيفورا بإزالة جميع منتجات هدى بيوتي من رفوفها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


وكانت قطان -الأمريكية من أصل عراقي- قد أعلنت منذ بداية الحرب على غزة، إيقاف أنشطتها الخاصة بالترويج لمنتجاتها من مستحضرات التجميل التي تحمل اسم "هدى بيوتي"، واستخدام منصتها الشخصية على إنستغرام لتعريف العالم بالأحداث في غزة، من خلال نشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية للرد على تضليل الإعلام الغربي.


في المقابل، دعت العديد من المؤثرات في العالم العربي ومتابعي هدى قطان إلى دعمها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الجانب الآخر شراء منتجاتها.


ويتابع هدى قطان على إنستغرام 3.2 مليون متابع، أما حساب العلامة التجارية "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل فيتابعه 53.7 مليون متابع. -وكالات

 

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