إسعاد يونس عن "ضرتها" شريهان: هي أم أولادي وأنا أم أولادها

خرجت إسعاد يونس تمدح شريهان في إحدى حلقات عمرو أديب ببرنامجه الرمضاني، وهما ضرتان تزوجتا من الرجل نفسه، الذي يملك أبناءً من زوجتيه، كما فاجأت الممثلة ومقدمة البرامج المصرية جمهورها بإعلان عمرها.

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إسعاد يونس تمدح شريهان



قالت إسعاد يونس إنها تحب الممثلة شريهان (اسمها الكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني) التي تزوجت من زوجها، وذلك خلال استضافتها في برنامج Big Time Podcast الذي يعرض عبر قناة MBC.



إذ تحدث المذيع المصري عمرو أديب عن كواليس استضافته السابقة لشريهان و تفاجئه بمكالمة وصلتهما من يونس، متحدثاً عن صدمته وخشيته من رد الفعل، وحينها قال لشريهان إن إسعاد تريد عمل مداخلة هاتفية ليفاجأ بردها "حبيبة قلبي"، ثم ردت يونس "عمري وحبيبتي".



أكملت إسعاد يونس أنهما أخذتا في التعبير عن اشتياقهما لبعضهما بالقول "وحشتيني" خلال البرنامج، ونسيتا أنهما تركتا بعضهما قبل ساعتين فقط من البرنامج، حيث كانتا تتناولان الغداء مع بعضهما. فيما أبدت استغرابها هي من التعجب من محبتهما وعلاقتهما الطيبة بشريهان.





"أولادها أولادي" و"أحبها"



لا تعتبر يونس أن علاقتها الطيبة بشريهان هي "مثال" للناس، لكنه كان "قراراً لأن أولادهما يحملون الجينات والدم نفسه"، مؤكدةً أنها تحبها للغاية.



"هو قرار. إن فيه أولاد بيحملوا نفس الجينات ونفس الدم، وبالتالي، انتهت أي حاجة (شيء) بيني وبينها كامرأتين. إحنا أمهات. هي أم ولادي وأنا أم ولادها، وأنا بحبها جداً" – إسعاد يونس تمدح شريهان.



لكنها عادت وأكدت أنه تجمعهما أيضاً "بلاوي (مصائب)" بسبب خلافات سابقة نشبت بينهما.



المغنية السورية أصالة، التي شاركت عمرو أديب تقديم الحلقة سألت يونس عمن بادر في أن تكون العلاقة بهذا الود والقرب.



فأجابت يونس أن "الظروف" هي من جمعتهما، وخصت بالذكر "ليلة مولد ابنتها الكبرى لولو"، مؤكدةً أنه من تلك الليلة "خلص الموضوع" وانتهى أي خلاف بينهما كضرائر.





إسعاد يونس: زوجي "أنبل الرجال"



أشارت كذلك إلى أن سر آخر يكمن في الزوج؛ رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، معتبرة أن أولادها من شريهان هم أولادها أيضاً.



"ولادي دول ولاد علاء. وخليني أرجع تاني أقولك، ده علاء، لو إحنا الاثنين متزوجين رجل غير علاء كنا قتلنا بعض" – إسعاد يونس تمدح زوجها علاء الخواجة.



فيما مدحت في زوجها لـ 40 عاماً، مؤكدة أنه "رجل عظيم" معتبرةً أنه "أنبل الرجال" و"تعبده العائلة كلها" من شدة الحب له، مشيرةً إلى نبله في مواقف صعبة مثل المرض أو الوفاة، وكان حينها "رجل يسندها ويحميها".



الخواجة؛ وهو رجل أعمال ولد لعائلة ثرية وجمعته علاقة صداقة قوية بالملك عبد الله الثاني، كما تجمعه علاقات قوية مع رؤساء وأمراء دول عربية، ويملك مشاريع بالأردن ولبنان، والقاهرة، كما قال موقع "المصري اليوم".



تزوج 3 مرات؛ أولها من إسعاد يونس وأنجب منها عمرو ونورهان، ثم تزوج صديقتها شريهان سراً، لكن عرف الزواج ودارت معركة بين يونس وشريهان وساءت العلاقة حتى عام 2001، حينما أعلنت شريهان إصابتها بمرض خطير، فعادت علاقتهما أقوى.





ما هو عمر إسعاد يونس؟



كشفت إسعاد يونس عن سنها، مؤكدةً أنها تتم الـ 74 عاماً هذا الشهر (أبريل/نيسان 2024).



إذ أوضحت أنها تمثل من عام 1972، لذلك من الصعب أن تكذب بشأن عمرها، لأنها قضت سنوات طويلة في مجال التمثيل ويتذكر الجمهور أعمالها.



فيما أكدت في الحلقة نفسها سعادتها بعمرها، حتى إنها "تحررت" من كثير من الأشياء. وأنها تحب قضاء الوقت مع أحفادها الثلاثة هانيا حفيدتها من ابنتها نورهان، وعلاء وأيلا أبناء نجلها عمر، وأمنيتها في تفريغ الوقت لرعايتهم. عربي بوست